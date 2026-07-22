Роспотребнадзор Тулы изъял 3,4 тысячи пачек нелегального табака за полгода

В Тульской области Роспотребнадзор подвел итоги работы по контролю за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев управление провело 220 проверок, изъяло более трех тысяч пачек нелегальной продукции и добилось блокировки интернет-магазинов, торгующих сигаретами в обход закона. По данным ведомства, количество нарушений сократилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Работу вели в двух направлениях. Часть мероприятий — 110 — проводилась с непосредственным посещением торговых точек. Основания: индикаторы риска и контрольные закупки. Остальные 110 проверок — в удаленном формате: выездные осмотры и мониторинг данных в ГИС МТ (государственная информационная система мониторинга за оборотом marqués-товаров).
Нарушения фиксировали при каждой проверке. Самые частые: продажа продукции без маркировки "Честный знак", отсутствие или недостоверность сведений в системе мониторинга, реализация без деклараций соответствия, нарушение правил выкладки товаров и отсутствие перечней ассортимента. Магазины также игнорировали разрешительный режим на кассах — не проверяли коды маркировки перед продажей, что позволяет сбывать подделку. Зафиксированы и ценовые нарушения.
|Показатель
|Результат за I полугодие 2026 г.
|Проведено проверок
|220
|Изъято продукции (пачек)
|3,4 тысячи
|Возбуждено административных дел
|53
|Сумма наложенных штрафов
|200 тысяч рублей
|Предостережения субъектам бизнеса
|108
|Исков в суд направлено
|35
Изъятую продукцию — сигареты, жидкости для электронных сигарет, табак для кальяна и нагревания — передали на экспертизу. 53 административных дела рассмотрели, штрафы составили 200 тысяч рублей. Кроме того, 108 предпринимателям и компаниям направлены предостережения о недопустимости нарушений на основании данных ГИС МТ.
Отдельный блок работы — обращения в суды. За полгода подано 35 исков. 17 из них — о блокировке интернет-сайтов, реализующих табачную продукцию дистанционно. Закон запрещает удаленную продажу сигарет и альтернативных никотинсодержащих изделий. 18 исков — по фактам нарушений маркировки и разрешительного режима в стационарной торговле.
На момент отчета 29 дел уже рассмотрены. Во всех случаях требования Роспотребнадзора удовлетворены судами в полном объеме. Сайты-violators блокируют, неуплаченные штрафы взыскивают.
По данным системы мониторинга, системная работа дала эффект: количество нарушений при обороте табачной продукции сократилось в четыре раза по сравнению с первым полугодием 2025 года.
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