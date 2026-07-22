В Пермском крае приставы арестовали 531 автомобиль за полгода

В Пермском крае за первые шесть месяцев 2026 года судебные приставы арестовали 531 автомобиль должников. Общая стоимость изъятого транспорта составила около 356 миллионов рублей, сообщили в ГУ ФССП по региону.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Автомобили BYD у дилерского центра

Сотрудники службы ищем и забирают как отечественные машины, так и иномарки. Чтобы избежать блокировки имущества, неплательщики пытаются спрятать транспорт, однако приставы разыскали и арестовали 54 таких автомобиля.

Категория / Модель Сумма (руб.) Audi A7 (самая дорогая из разысканных) 8,5 млн Lexus RX300 5,8 млн Toyota Land Cruiser 200 5 млн Mazda CX-5 (выручка на торгах) 1,4 млн Mitsubishi Outlander (выручка на торгах) 1,1 млн

Продажей изъятого имущества занимается территориальное управление Росимущества. За полгода на торги передали 254 автомобиля на сумму 126 миллионов рублей. Из них продали 163 машины, что принесло взыскателям около 163 миллионов рублей.

Если покупатель на аукционе не находится, автомобиль предлагают забрать самому взыскателю в счет погашения долга. В этом году такой вариант выбрали 19 человек, получив машины на общую сумму 7,7 миллиона рублей.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов