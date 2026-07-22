Депутаты Саратовской области приняли закон о запрете продажи вейпов с 2027 по 2032 год

В Саратовской области полностью запретят продажу вейпов и жидкостей к ним. Соответствующий закон единогласно приняли депутаты областной думы на заседании 22 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grznár, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Магазин вейпов

Документ вводит запрет на розничную торговлю электронными системами доставки никотина с 1 марта 2027 года. Ограничение будет действовать до 1 марта 2032 года.

"Как показывает практика последних лет, именно вейпы становятся первой никотиновой зависимостью для подростков. Значительная часть молодежи до сих пор воспринимает вейпы как безопасную альтернативу традиционному курению. Однако современные медицинские исследования говорят об обратном", — сообщил председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов.

Новые зоны запрета

Помимо общего запрета на вейпы, закон ограничивает места продажи табака и никотиносодержащей продукции. Теперь торговля такими товарами запрещена в следующих локациях:

здания организации отдыха детей;

места проведения спортивных соревнований;

пляжи.

Параметр Условие Срок действия запрета на вейпы 01.03.2027 — 01.03.2032 Правовая основа Федеральный закон (право субъектов РФ на введение запрета)

Принятые меры направлены на защиту здоровья граждан от воздействия табачного дыма и борьбу с распространением никотиновой зависимости среди молодежи.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова