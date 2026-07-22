Псковская область получит 72,6 млн рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса в 2027 году

Псковская область получит из федерального бюджета 72,6 млн рублей на поддержку бизнеса в 2027 году. Средства выделят в виде единой региональной субсидии, сообщили в региональном Фонде инвестразвития.

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Направление расходов Сумма Докапитализация Фонда развития промышленности (РФРП) для льготных займов 64 млн рублей Возмещение затрат на покупку нового оборудования 8,5 млн рублей

Основная часть средств пойдет в РФРП, который работает при Фонде инвестразвития. Промышленники региона могут взять займы под 5-9% годовых. Эти деньги позволяют заводам обновить станки, запустить новые линии и увеличить выпуск продукции.

Для предпринимателя такая ставка означает возможность модернизировать цех без критической долговой нагрузки на бюджет предприятия. Сейчас Фонд принимает заявки от компаний на получение займов.

Условия поддержки и порядок подачи документов доступны на инвестиционном портале региона или в консультационном отделе фонда.