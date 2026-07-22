Сахалинская область обеспечила ремонт детских садов 1958 и 1959 годов в подшефном городе Шахтерске

В Шахтерске приступили к ремонту двух детских садов. Работы проходят при поддержке Сахалинской области, которая является регионом-шефом. Об этом сообщили в администрации муниципального округа.
В детском саду №9 сейчас меняют окна и проводят внутреннюю отделку помещений. Также рабочие приводят в порядок прилегающую территорию; ранее здесь полностью заменили кровлю. Здание 1958 года постройки рассчитано на 75 детей.
В детском саду №16 основные работы сосредоточены на пищеблоке и прачечной. В прошлом году в этом учреждении уже обновили фасад, кровлю и музыкальный зал, отремонтировали наружные сети и обустроили игровую площадку. Сад построен в 1959 году, его вместимость составляет 75 мест.
|Объект
|Текущие работы
|Что уже сделано
|Вместимость
|Детский сад №9
|Остекление, отделка, благоустройство территории
|Кровля
|75 детей
|Детский сад №16
|Пищеблок, прачечная
|Кровля, фасад, музыкальный зал, сети, площадка
|75 детей
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