Сахалинская область обеспечила ремонт детских садов 1958 и 1959 годов в подшефном городе Шахтерске

В Шахтерске приступили к ремонту двух детских садов. Работы проходят при поддержке Сахалинской области, которая является регионом-шефом. Об этом сообщили в администрации муниципального округа.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Старый дом на ремонте

В детском саду №9 сейчас меняют окна и проводят внутреннюю отделку помещений. Также рабочие приводят в порядок прилегающую территорию; ранее здесь полностью заменили кровлю. Здание 1958 года постройки рассчитано на 75 детей.

В детском саду №16 основные работы сосредоточены на пищеблоке и прачечной. В прошлом году в этом учреждении уже обновили фасад, кровлю и музыкальный зал, отремонтировали наружные сети и обустроили игровую площадку. Сад построен в 1959 году, его вместимость составляет 75 мест.