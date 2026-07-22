В Якутске уровень Лены вырос на 73 см за сутки до 562 см

Уровень воды на Лене в Олекминске упал ниже критической отметки. За восемь часов река отступила на 31 см, достигнув показателя 1 041 см при опасном уровне 1 060 см. Данные предоставило Министерство по делам гражданской обороны и безопасности жизнедеятельности Якутии.

Фото: commons.wikimedia.org by A. L. (loading), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 221 Река Лена, Ленский район

Несмотря на спад воды, последствия паводка в Олекминском районе остаются: подтоплены один жилой дом и 32 дворовые территории. В целом по республике ситуация неоднородна — пока одни районы фиксируют отступление воды, в центре Якутии уровень рек растет.

Гидрологическая обстановка в районах

В городском округе Якутск вода на Лене продолжает подниматься. За сутки уровень в столице республики вырос на 73 см, достигнув 562 см. Аналогичный рост зафиксировали в Табаге (+61 см) и Кангалассах (+75 см). В микрорайоне Пригородное вода поднялась на 17 см за 12 часов. Пока все показатели остаются ниже опасных отметок.

В Хангаласском районе ситуация стабильнее: у села Исит уровень воды снизился до 1 598 см. В Покровске вода растет (до 829 см), но запас до критической отметки остается значительным.

Сложнее обстоит дело в Сунтарском районе на реке Вилюй. Хотя уровень воды падает, масштаб ущерба велик: подтоплены 76 жилых домов и 150 дворов. В зоне разлива оказались 498 человек, из них 142 ребенка. Паводок заблокировал автомобильное сообщение с поселками Тянкя, Толстой (Туойдах) и Кемпендяй.

В Эвено-Бытантайском районе вода постепенно уходит. В селе Джаргалах за четыре часа уровень упал на 20 см, в Батагай-Алыта — на 16 см. Последнее привело к затоплению стоянки техники и АЗС аэропорта "Саккырыр". В селе Кустур вода отступила на 7 см, но там все еще подтоплены 22 двора, а 27 жителей находятся в пункте временного размещения.

Локация Текущий уровень / Динамика Статус/Последствия Олекминск 1 041 см (спад на 31 см) Ниже опасной отметки (1 060 см) Якутск 562 см (рост на 73 см) Ниже опасной отметки (827 см) Сунтарский район Снижение 76 домов подтоплены, связь с поселками нарушена Эвено-Бытантайский р-н Снижение (до 20 см) Затоплена АЗС аэропорта "Саккырыр"

Меры предосторожности

В Минбезопасности Якутии просят жителей следить за официальными сводками. Водителям рекомендуют избегать поездок в зоны возможных переливов из-за риска повреждения дорожного полотна.

Гражданам советуют:

не выходить на пойменные участки;

не оставлять машины в низинах;

заранее переносить скот и имущество на возвышенности.

При возникновении ЧС следует звонить по номеру 112.