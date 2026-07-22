В Якутске уровень Лены вырос на 73 см за сутки до 562 см

Уровень воды на Лене в Олекминске упал ниже критической отметки. За восемь часов река отступила на 31 см, достигнув показателя 1 041 см при опасном уровне 1 060 см. Данные предоставило Министерство по делам гражданской обороны и безопасности жизнедеятельности Якутии.
Несмотря на спад воды, последствия паводка в Олекминском районе остаются: подтоплены один жилой дом и 32 дворовые территории. В целом по республике ситуация неоднородна — пока одни районы фиксируют отступление воды, в центре Якутии уровень рек растет.
В городском округе Якутск вода на Лене продолжает подниматься. За сутки уровень в столице республики вырос на 73 см, достигнув 562 см. Аналогичный рост зафиксировали в Табаге (+61 см) и Кангалассах (+75 см). В микрорайоне Пригородное вода поднялась на 17 см за 12 часов. Пока все показатели остаются ниже опасных отметок.
В Хангаласском районе ситуация стабильнее: у села Исит уровень воды снизился до 1 598 см. В Покровске вода растет (до 829 см), но запас до критической отметки остается значительным.
Сложнее обстоит дело в Сунтарском районе на реке Вилюй. Хотя уровень воды падает, масштаб ущерба велик: подтоплены 76 жилых домов и 150 дворов. В зоне разлива оказались 498 человек, из них 142 ребенка. Паводок заблокировал автомобильное сообщение с поселками Тянкя, Толстой (Туойдах) и Кемпендяй.
В Эвено-Бытантайском районе вода постепенно уходит. В селе Джаргалах за четыре часа уровень упал на 20 см, в Батагай-Алыта — на 16 см. Последнее привело к затоплению стоянки техники и АЗС аэропорта "Саккырыр". В селе Кустур вода отступила на 7 см, но там все еще подтоплены 22 двора, а 27 жителей находятся в пункте временного размещения.
|Локация
|Текущий уровень / Динамика
|Статус/Последствия
|Олекминск
|1 041 см (спад на 31 см)
|Ниже опасной отметки (1 060 см)
|Якутск
|562 см (рост на 73 см)
|Ниже опасной отметки (827 см)
|Сунтарский район
|Снижение
|76 домов подтоплены, связь с поселками нарушена
|Эвено-Бытантайский р-н
|Снижение (до 20 см)
|Затоплена АЗС аэропорта "Саккырыр"
В Минбезопасности Якутии просят жителей следить за официальными сводками. Водителям рекомендуют избегать поездок в зоны возможных переливов из-за риска повреждения дорожного полотна.
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При возникновении ЧС следует звонить по номеру 112.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.