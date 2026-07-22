Ремонт двух развязок Северного обхода Рязани начнется весной 2027 года

В Рязанской области отремонтируют два участка Северного обхода Рязани. На поиск подрядчика для работ в районе поселка Борки и торгового комплекса "Круиз" объявили тендер. Начальная стоимость контракта составляет 257,5 миллиона рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Stroi.mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Развязка МКАД и М-12

Ремонт затронет два ключевых узла: развязку №1 (Борки) и развязку №2 ("Круиз"). Всего строители обновят 5,3 километра дорожного полотна. Для водителей и жителей прилегающих территорий это означает снижение нагрузки на покрытие и улучшение пропускной способности обхода в этих точках.

Параметр Данные Общая протяженность работ 5,3 км Сумма контракта 257,5 млн рублей Срок выполнения с 1 апреля по 31 августа 2027 года Гарантия на покрытие и швы 5 лет

Согласно документации, подрядчик должен уложиться в пять месяцев. Работы начнутся весной 2027 года и завершатся к концу августа того же года.

"Обновление развязок на Северном обходе важно для устойчивости всей транспортной сети региона. Эти участки принимают на себя основной поток транзитного транспорта, который идет в обход центра города", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов