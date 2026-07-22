Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Липецкая область увеличила производство мяса на 8,4% за первое полугодие 2026 года
Странные звуки и огонь в небе Кемерова: регламент завода заставил оборудование работать иначе
Дороги в Татарстане больше не те: обновленный маршрут Азеево — Шентала изменил логистику района
В Мысках и Междуреченске зафиксирован массовый дефицит автомобильного топлива на фоне жалоб водителей
Финансовый поток в Орловской области перераспределен: девять экспертов определили вектор развития региона
Россельхознадзор вынес предостережения 20 организациям Орловской области за ошибки в маркировке
Разработчики из Казани создали дрон для точечного расселения энтомофагов на сельхозполях
Камчатские реки бьют рекорды добычи: мощный прирост улова спровоцировал споры о будущем промысла
Броня расставила всё по местам: российские машины показали, в чем финский Sisu проигрывает

Правительство Чукотки организовало доставку грузов в отдаленные села региона через Единого оператора

Россия » Дальний Восток » Анадырь

В Чукотском автономном округе проходит кампания северного завоза — государственная программа обеспечения продовольствием и товарами первоочередного спроса районов с осложненной транспортной доступностью. Как сообщили в правительстве региона, перевозку подавляющего большинства грузов в рамках работы Единого морского оператора выполняют два теплохода: "Никифор Бегичев" и "Вячеслав Анисимов".

Контейнеровоз на закате
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Контейнеровоз на закате

Объёмы и маршруты доставки

Навигацию 4 июля открыл "Никифор Бегичев". К настоящему времени судно доставило в отдаленные села 252 контейнера общим весом 3 413 тонн и 345 тонн генеральных грузов. Продукция уже поступила в Хатырку, Мейныпильгыно, Энмелен, Нунлигран и Сиреники. В Лаврентии идёт выгрузка 44 контейнеров с продовольственными товарами для последующей пересылки в Янракыннот, Инчоун, Уэлен, Нешкан и Энурмино — сеть логистических маршрутов утверждена.

Второе судно — "Вячеслав Анисимов" — привезло в округ 186 контейнеров (2 836,7 тонн) и 549 тонн генерального груза. В Беринговском выполняется выгрузка 53 контейнеров.

Дополнительные каналы поставок

К доставке подключились и другие суда. Баржа РБ-1619 доставила в Марково четыре контейнера с продуктами весом 50 тонн. Пассажирское судно "Капитан Сотников" привёзло в Беринговский 2 тонны молока и кисломолочной продукции. Скоропортящиеся грузы регулярно доставляются авиацией. По словам властей, все графики выполняются в соответствии с плановыми сроками.

Риск-менеджер Илья Гусев обращает внимание, что модель северного завоза демонстрирует высокую зависимость от ограниченного числа судов и узкого временного окна навигации: сбой у одного теплохода или задержка из-за ледовой обстановки создаёт каскадный эффект для всей цепочки поставок в регионе без альтернативных маршрутов.

Экспертная проверка: риск-менеджер Илья Гусев
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели
США и Канада. Новости и аналитика
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Ближний Восток
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Последние материалы
УФАС Красноярского края оштрафовало ООО "ТК Олмал" за недопоставку топлива для пожарной техники
Эпоха закупки западных хитов закончилась: новый лидер «Пионера» перекроит список будущих премьер
Урожай черешни в России в 2025 году вырос до 54,8 тысячи тонн
Работодателям Пермского края приготовиться: бизнес получит мощные дотации на организацию пространства
Старые границы Москвы зафиксировали пугающее падение: показатели продаж обвалились во всех сегментах
В ЕС вспыхнул спор из-за России: новые санкции натолкнулись на сопротивление сразу 10 стран
Живая история в Красноярске: горожане получили уникальный шанс прикоснуться к загадкам эпох
Учёные выяснили, почему вода во время еды мешает худеть и незаметно заставляет съедать больше
Леса Якутии на грани перемен: новый подход к восстановлению тайги изменил правила игры навсегда
Если не удалить это вовремя, ирисы потратят силы впустую: что обязательно срезать после цветения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.