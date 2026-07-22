Правительство Чукотки организовало доставку грузов в отдаленные села региона через Единого оператора

В Чукотском автономном округе проходит кампания северного завоза — государственная программа обеспечения продовольствием и товарами первоочередного спроса районов с осложненной транспортной доступностью. Как сообщили в правительстве региона, перевозку подавляющего большинства грузов в рамках работы Единого морского оператора выполняют два теплохода: "Никифор Бегичев" и "Вячеслав Анисимов".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Контейнеровоз на закате

Объёмы и маршруты доставки

Навигацию 4 июля открыл "Никифор Бегичев". К настоящему времени судно доставило в отдаленные села 252 контейнера общим весом 3 413 тонн и 345 тонн генеральных грузов. Продукция уже поступила в Хатырку, Мейныпильгыно, Энмелен, Нунлигран и Сиреники. В Лаврентии идёт выгрузка 44 контейнеров с продовольственными товарами для последующей пересылки в Янракыннот, Инчоун, Уэлен, Нешкан и Энурмино — сеть логистических маршрутов утверждена.

Второе судно — "Вячеслав Анисимов" — привезло в округ 186 контейнеров (2 836,7 тонн) и 549 тонн генерального груза. В Беринговском выполняется выгрузка 53 контейнеров.

Дополнительные каналы поставок

К доставке подключились и другие суда. Баржа РБ-1619 доставила в Марково четыре контейнера с продуктами весом 50 тонн. Пассажирское судно "Капитан Сотников" привёзло в Беринговский 2 тонны молока и кисломолочной продукции. Скоропортящиеся грузы регулярно доставляются авиацией. По словам властей, все графики выполняются в соответствии с плановыми сроками.

Риск-менеджер Илья Гусев обращает внимание, что модель северного завоза демонстрирует высокую зависимость от ограниченного числа судов и узкого временного окна навигации: сбой у одного теплохода или задержка из-за ледовой обстановки создаёт каскадный эффект для всей цепочки поставок в регионе без альтернативных маршрутов.