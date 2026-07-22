В Воронеже полностью снесли незаконные постройки на Алексеевском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Воронежской области. Под снос попали строения площадью более 3 тыс. кв. м на улице Дубровина, которые принадлежат ООО "Алефъ".
Земля под рынком находится в собственности министерства имущественных и земельных отношений региона. Владельцы рынка долгое время игнорировали решение суда о сносе зданий.
Приставы выезжали на объект более 20 раз и выписывали десятки штрафов. Всего компания перечислила в бюджет около 2 млн рублей, но здания продолжали стоять. В итоге против директора ООО "Алефъ" возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
|Показатель
|Значение
|Площадь снесенных построек
|> 3 000 кв. м
|Сумма уплаченных штрафов
|~ 2 млн рублей
|Количество выездов приставов
|> 20 раз
Для местных жителей и предпринимателей Алексеевский рынок стал местом регулярных происшествий. За последние годы здесь фиксировали взрыв, перестрелку и массовые драки с участием криминальных групп, которые собирали дань с торговцев.
Также на территории рынка часто задерживают нелегальных мигрантов. В июне 2025 года во время рейда силовиков задержали более 300 человек, часть из которых оказывала сопротивление. В декабре того же года полиция задержала Нияза Заидова, которого называли "смотрящим" за рынком.
В конце мая 2026 года деятельность ООО "Алефъ" приостановили. Несмотря на попытки предпринимателей продолжить торговлю после первого визита силовиков, требование суда о демонтаже построек в итоге исполнили полностью.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.