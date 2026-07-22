Сахалинская экосистема готовится к масштабной трансформации: новые правила изменят облик зон

Сахалинская область планирует полностью перейти на сортировку бытовых отходов к 2030 году. Об этом рассказал министр ЖКХ региона Дмитрий Аристархов во время круглого стола.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Свалка отходов с экскаваторами

Регион ставит перед собой две конкретные цели: свести объем захоронения мусора на полигонах до 50% и вернуть в производство не менее четверти всех отходов. Процесс идет по линии федерального проекта "Экономика замкнутого цикла".

Показатель Цель к 2030 году Доля сортировки ТКО 100% Объем захоронения мусора снижение до 50% Доля вторичной переработки не менее 25%

Борьба со свалками стройматериалов

Отдельно в области решают проблему строительного мусора. Эти услуги не входят в стандартный тариф ТКО, поэтому вывоз и переработка идут на коммерческой основе.

"Исполнение требований постановления обязательно для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых на территории области образуются отходы строительства и сноса", — пояснил Дмитрий Аристархов.

Чтобы остановить рост стихийных свалок, в регионе создают специальные площадки. Сейчас такие объекты работают в Долинском, Холмском, Поронайском и Охинском округах. В остальных районах острова инфраструктуру для сбора стройотходов только планируют.

Итоги совещания

По результатам встречи региональному оператору — АО "Управление по обращению с отходами" — предложили изменить график вывоза мусора. Муниципалитетам поручили ускорить подготовку участков под стройплощадки и вместе с оператором проверить состояние контейнерных площадок.

Контроль за исполнением этих задач оставили за министерством ЖКХ.

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