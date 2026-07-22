Сахалинская область планирует полностью перейти на сортировку бытовых отходов к 2030 году. Об этом рассказал министр ЖКХ региона Дмитрий Аристархов во время круглого стола.
Регион ставит перед собой две конкретные цели: свести объем захоронения мусора на полигонах до 50% и вернуть в производство не менее четверти всех отходов. Процесс идет по линии федерального проекта "Экономика замкнутого цикла".
|Показатель
|Цель к 2030 году
|Доля сортировки ТКО
|100%
|Объем захоронения мусора
|снижение до 50%
|Доля вторичной переработки
|не менее 25%
Отдельно в области решают проблему строительного мусора. Эти услуги не входят в стандартный тариф ТКО, поэтому вывоз и переработка идут на коммерческой основе.
"Исполнение требований постановления обязательно для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых на территории области образуются отходы строительства и сноса", — пояснил Дмитрий Аристархов.
Чтобы остановить рост стихийных свалок, в регионе создают специальные площадки. Сейчас такие объекты работают в Долинском, Холмском, Поронайском и Охинском округах. В остальных районах острова инфраструктуру для сбора стройотходов только планируют.
По результатам встречи региональному оператору — АО "Управление по обращению с отходами" — предложили изменить график вывоза мусора. Муниципалитетам поручили ускорить подготовку участков под стройплощадки и вместе с оператором проверить состояние контейнерных площадок.
Контроль за исполнением этих задач оставили за министерством ЖКХ.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.