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Роспотребнадзор проверил качество мяса в магазинах, школах и больницах Костромской области

Россия » Центр » Кострома

В Костромской области проверили качество мяса в магазинах, школах и больницах. Специалисты Роспотребнадзора за первое полугодие 2026 года посетили 80 объектов — от небольших торговых точек до крупных предприятий общепита. Всего провели 66 проверок.

Мясопродукты на прилавке супермаркета и покупатели у холодильника
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Мясопродукты на прилавке супермаркета и покупатели у холодильника

Эксперты исследовали 285 образцов продукции. В 7% случаев мясо оказалось некачественным или небезопасным. Для сравнения: за тот же период прошлого года доля нарушений была выше — 7,9%.

Показатель Значение
Количество проверенных образцов 285 шт.
Доля нарушений (2026 г.) 7%
Доля нарушений (прошлый год) 7,9%
Вес изъятой продукции 29,6 кг (8 партий)

Токсичных элементов — кадмия, мышьяка и свинца, а также антибиотиков в мясе не нашли. Это значит, что по данным параметрам продукты в регионе безопасны.

"Основными причинами для изъятия стали нарушения требований технических регламентов, несоблюдение условий хранения и истекшие сроки годности", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Всю небезопасную продукцию сняли с продажи. Продавцов и производителей привлекли к административной ответственности.

Почему это важно для жителей

Для обычного покупателя такие проверки — гарантия того, что в школьной столовой или районном магазине не продадут просроченный товар. Хотя общее число нарушений снизилось, основные проблемы остаются в банальном контроле сроков годности и температурного режима в холодильниках.

Специалисты советуют при покупке мяса внимательно проверять дату изготовления и следить за внешним видом продукта: цвет и запах должны быть естественными.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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