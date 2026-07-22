Роспотребнадзор проверил качество мяса в магазинах, школах и больницах Костромской области

В Костромской области проверили качество мяса в магазинах, школах и больницах. Специалисты Роспотребнадзора за первое полугодие 2026 года посетили 80 объектов — от небольших торговых точек до крупных предприятий общепита. Всего провели 66 проверок.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Мясопродукты на прилавке супермаркета и покупатели у холодильника

Эксперты исследовали 285 образцов продукции. В 7% случаев мясо оказалось некачественным или небезопасным. Для сравнения: за тот же период прошлого года доля нарушений была выше — 7,9%.

Показатель Значение Количество проверенных образцов 285 шт. Доля нарушений (2026 г.) 7% Доля нарушений (прошлый год) 7,9% Вес изъятой продукции 29,6 кг (8 партий)

Токсичных элементов — кадмия, мышьяка и свинца, а также антибиотиков в мясе не нашли. Это значит, что по данным параметрам продукты в регионе безопасны.

"Основными причинами для изъятия стали нарушения требований технических регламентов, несоблюдение условий хранения и истекшие сроки годности", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Всю небезопасную продукцию сняли с продажи. Продавцов и производителей привлекли к административной ответственности.

Почему это важно для жителей

Для обычного покупателя такие проверки — гарантия того, что в школьной столовой или районном магазине не продадут просроченный товар. Хотя общее число нарушений снизилось, основные проблемы остаются в банальном контроле сроков годности и температурного режима в холодильниках.

Специалисты советуют при покупке мяса внимательно проверять дату изготовления и следить за внешним видом продукта: цвет и запах должны быть естественными.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов