Роспотребнадзор проверил качество мяса в магазинах, школах и больницах Костромской области

В Костромской области проверили качество мяса в магазинах, школах и больницах. Специалисты Роспотребнадзора за первое полугодие 2026 года посетили 80 объектов — от небольших торговых точек до крупных предприятий общепита. Всего провели 66 проверок.
Эксперты исследовали 285 образцов продукции. В 7% случаев мясо оказалось некачественным или небезопасным. Для сравнения: за тот же период прошлого года доля нарушений была выше — 7,9%.
|Показатель
|Значение
|Количество проверенных образцов
|285 шт.
|Доля нарушений (2026 г.)
|7%
|Доля нарушений (прошлый год)
|7,9%
|Вес изъятой продукции
|29,6 кг (8 партий)
Токсичных элементов — кадмия, мышьяка и свинца, а также антибиотиков в мясе не нашли. Это значит, что по данным параметрам продукты в регионе безопасны.
"Основными причинами для изъятия стали нарушения требований технических регламентов, несоблюдение условий хранения и истекшие сроки годности", — сообщили в Роспотребнадзоре.
Всю небезопасную продукцию сняли с продажи. Продавцов и производителей привлекли к административной ответственности.
Для обычного покупателя такие проверки — гарантия того, что в школьной столовой или районном магазине не продадут просроченный товар. Хотя общее число нарушений снизилось, основные проблемы остаются в банальном контроле сроков годности и температурного режима в холодильниках.
Специалисты советуют при покупке мяса внимательно проверять дату изготовления и следить за внешним видом продукта: цвет и запах должны быть естественными.
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