Власти Марий Эл определили список трасс с наибольшим риском столкновения с дикими животными

Департамент животного мира Республики Марий Эл опубликовал список участков республиканских и межмуниципальных дорог, где водителям с наибольшей вероятностью могут встретиться дикие животные. Специалисты проанализировали данные о миграции зверей и статистику дорожно-транспортных происшествий за последние годы.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Глаз медведя

Особую осторожность требуют следующие трассы и километраж:

Йошкар-Ола — Зеленодольск: 16-21 км, 42-53 км;

"Вятка": 23-30 км, 40-48 км, 105-110 км;

"Поветлужье": 248-262 км, 292-299 км, 317-320 км;

Йошкар-Ола — Уржум: 45-49 км, 77-79 км;

Кокшайск — Красногорский: 1-28 км.

Отдельно выделены наиболее концентрированные места ДТП с участием животных. Это кольцо на Кокшайском тракте в Звениговском районе, объездная дорога Йошкар-Олы в Медведевском районе, а также Оршанский тракт на участке от Шойбулака до Ивановки.

В департаменте напоминают: при столкновении с диким зверем водитель обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и сообщить в полицию по номерам 102 или 112, а также в Департамент животного мира по телефону 8 961 378 99 28. Уезжать с места происшествия до приезда инспекторов запрещено правилами дорожного движения.