Департамент животного мира Республики Марий Эл опубликовал список участков республиканских и межмуниципальных дорог, где водителям с наибольшей вероятностью могут встретиться дикие животные. Специалисты проанализировали данные о миграции зверей и статистику дорожно-транспортных происшествий за последние годы.
Особую осторожность требуют следующие трассы и километраж:
Отдельно выделены наиболее концентрированные места ДТП с участием животных. Это кольцо на Кокшайском тракте в Звениговском районе, объездная дорога Йошкар-Олы в Медведевском районе, а также Оршанский тракт на участке от Шойбулака до Ивановки.
В департаменте напоминают: при столкновении с диким зверем водитель обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и сообщить в полицию по номерам 102 или 112, а также в Департамент животного мира по телефону 8 961 378 99 28. Уезжать с места происшествия до приезда инспекторов запрещено правилами дорожного движения.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.