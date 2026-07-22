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Власти Марий Эл определили список трасс с наибольшим риском столкновения с дикими животными

Россия » Поволжье » Йошкар-Ола

Департамент животного мира Республики Марий Эл опубликовал список участков республиканских и межмуниципальных дорог, где водителям с наибольшей вероятностью могут встретиться дикие животные. Специалисты проанализировали данные о миграции зверей и статистику дорожно-транспортных происшествий за последние годы.

Глаз медведя
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Глаз медведя

Особую осторожность требуют следующие трассы и километраж:

  • Йошкар-Ола — Зеленодольск: 16-21 км, 42-53 км;
  • "Вятка": 23-30 км, 40-48 км, 105-110 км;
  • "Поветлужье": 248-262 км, 292-299 км, 317-320 км;
  • Йошкар-Ола — Уржум: 45-49 км, 77-79 км;
  • Кокшайск — Красногорский: 1-28 км.

Отдельно выделены наиболее концентрированные места ДТП с участием животных. Это кольцо на Кокшайском тракте в Звениговском районе, объездная дорога Йошкар-Олы в Медведевском районе, а также Оршанский тракт на участке от Шойбулака до Ивановки.

В департаменте напоминают: при столкновении с диким зверем водитель обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и сообщить в полицию по номерам 102 или 112, а также в Департамент животного мира по телефону 8 961 378 99 28. Уезжать с места происшествия до приезда инспекторов запрещено правилами дорожного движения.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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