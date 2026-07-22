В Сызранском районе Самарской области отремонтировали путепровод на нулевом километре дороги "Обход г. Сызрани", ведущей к трассе М-5 "Урал". Объект обновят по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Сооружение связывает Самарскую и Ульяновскую области, через него проходит плотный поток транзитного транспорта, включая большегрузы и общественный транспорт. Также дорога ведет к урочищу "Монастырская гора" — природному памятнику с минеральными источниками и трехсотлетними дубами.
Рабочие приступили к ремонту путепровода длиной 84,2 метра в апреле 2026 года. В ходе работ заменили три аварийные балки пролетных строений и восстановили монолитные укрепления конусов.
|Вид работ
|Результат
|Дорожное полотно
|Обновили гидроизоляцию и слои одежды
|Конструктив
|Переустроили деформационный шов, заменили перила
|Отделка
|Покрасили железобетонные поверхности
"Работы требовали оперативности. Мы завершили их быстро, сохранив проезд по путепроводу на всех этапах", — сообщил представитель подрядной организации Андрей Окружнов.
В 2026 году в Самарской области отремонтируют 12 мостовых сооружений. Сейчас техника работает в Хворостянском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском и Челно-Вершинском районах.
Проект "Инфраструктура для жизни" реализуют по поручению президента РФ Владимира Путина под контролем губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.