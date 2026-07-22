Решение уже принято: в Уфе АЗС выделили участок на проспекте Салавата Юлаева

Компания "Лукойл-Уралнефтепродукт" получит в аренду земельный участок в Советском районе Уфы без проведения торгов. Соответствующее распоряжение подписал Глава Башкортостана.

Фото: commons.wikimedia.org by Ing. Mgr. Jozef Kotulič, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lukoil, Ľubotice 22 Slovakia 1

Речь идет об участке площадью 15,6 соток на проспекте Салавата Юлаева. Территория расположена в квартале между 2-й и 4-й Районными улицами, перед пересечением с улицей С. Агиши. Кадастровая стоимость земли составляет 12,25 млн рублей.

Подготовку документов поручили Минземимущества республики — ведомство должно заключить договор аренды с ООО.

Решение по этому проекту приняли ранее на Инвестчасе в Доме Республики. Передача земли в аренду без торгов остается одним из основных инструментов поддержки бизнеса в регионе, позволяя компаниям быстрее запустить инвестиционные проекты, минуя длительные конкурсные процедуры.

Параметр Данные Площадь участка 15,6 соток Кадастровая стоимость 12,25 млн руб. Локация Уфа, пр. Салавата Юлаева (Советский район)