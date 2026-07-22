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Решение уже принято: в Уфе АЗС выделили участок на проспекте Салавата Юлаева

Россия » Поволжье » Уфа

Компания "Лукойл-Уралнефтепродукт" получит в аренду земельный участок в Советском районе Уфы без проведения торгов. Соответствующее распоряжение подписал Глава Башкортостана.

Lukoil, Ľubotice 22 Slovakia 1
Фото: commons.wikimedia.org by Ing. Mgr. Jozef Kotulič, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lukoil, Ľubotice 22 Slovakia 1

Речь идет об участке площадью 15,6 соток на проспекте Салавата Юлаева. Территория расположена в квартале между 2-й и 4-й Районными улицами, перед пересечением с улицей С. Агиши. Кадастровая стоимость земли составляет 12,25 млн рублей.

Подготовку документов поручили Минземимущества республики — ведомство должно заключить договор аренды с ООО.

Решение по этому проекту приняли ранее на Инвестчасе в Доме Республики. Передача земли в аренду без торгов остается одним из основных инструментов поддержки бизнеса в регионе, позволяя компаниям быстрее запустить инвестиционные проекты, минуя длительные конкурсные процедуры.

Параметр Данные
Площадь участка 15,6 соток
Кадастровая стоимость 12,25 млн руб.
Локация Уфа, пр. Салавата Юлаева (Советский район)
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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