Компания "Лукойл-Уралнефтепродукт" получит в аренду земельный участок в Советском районе Уфы без проведения торгов. Соответствующее распоряжение подписал Глава Башкортостана.
Речь идет об участке площадью 15,6 соток на проспекте Салавата Юлаева. Территория расположена в квартале между 2-й и 4-й Районными улицами, перед пересечением с улицей С. Агиши. Кадастровая стоимость земли составляет 12,25 млн рублей.
Подготовку документов поручили Минземимущества республики — ведомство должно заключить договор аренды с ООО.
Решение по этому проекту приняли ранее на Инвестчасе в Доме Республики. Передача земли в аренду без торгов остается одним из основных инструментов поддержки бизнеса в регионе, позволяя компаниям быстрее запустить инвестиционные проекты, минуя длительные конкурсные процедуры.
|Параметр
|Данные
|Площадь участка
|15,6 соток
|Кадастровая стоимость
|12,25 млн руб.
|Локация
|Уфа, пр. Салавата Юлаева (Советский район)
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.