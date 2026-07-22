В ТОР Володарск планируют возвести маслоэкстракционный завод стоимостью более 2,7 млрд рублей

Корпорация развития Нижегородской области подготовила инвестиционное предложение на строительство маслоэкстракционного завода с элеватором на территории опережающего развития "Володарск". Объём инвестиций проекта оценивается более чем в 2,7 млрд рублей. Предприятие будет производить рапсовое масло и шрот для поставок пищевой и перерабатывающей промышленности — производителям снеков, полуфабрикатов, хлебопекарной продукции и комбикормов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рабочий очищает зернохранилище от пшеницы

Площадка уже обеспечена инженерными сетями: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение подведены к границе участка. Для резидентов ТОР "Володарск" действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организаций, а ставка налога на прибыль в бюджет региона составляет 5% в первые пять лет и 10% — в следующие пять.

Механизмы господдержки

Заместитель председателя правительства области Артур Батурский подчеркнул, что финансовую модель проекта можно оптимизировать за счёт действующих инструментов господдержки. Инвесторы могут претендовать на льготное финансирование, снижение налоговой базы и прямое возмещение части расходов.

Генеральный директор Корпорации развития Игорь Ищенко добавил, что инвесторов будут сопровождать специалисты на всех стадиях — от первичных консультаций до ввода завода в эксплуатацию. Подробная информация и контакты кураторов опубликованы на инвестиционном портале региона.

Инвестиционный климат: второй مكان в стране

Проект запускается на фоне высокой оценки инвестиционного климата Нижегородской области. По итогам 2025 года регион занял второе место в Национальном рейтинге АСИ. Улучшение условий для бизнеса является одной из задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом Владимиром Путиным.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов

"Построение маслоэкстракционного производства в ТОР "Володарск" — это классический пример того, как работают современные инструменты региональной политики: готовая инфраструктура, налоговый щит и административное сопровождение снимают основные барьеры для инвестора. Для Нижегородской области проект важен не только объёмом инвестиций — 2,7 млрд рублей — но и структурным эффектом. Рапс становится всё более маржинальной культурой в Поволжье, а глубокая переработка на месте позволяет удерживать добавленную стоимость в регионе, создавать квалифицированные рабочие места и формировать кластер пищевой промышленности. Второе место в рейтинге АСИ подтверждает: систематическая работа с инвестиционным климатом даёт измеримый результат. Теперь главное — обеспечить выход проекта на проектную мощность в заявленные сроки."