В ТОР Володарск планируют возвести маслоэкстракционный завод стоимостью более 2,7 млрд рублей

Корпорация развития Нижегородской области подготовила инвестиционное предложение на строительство маслоэкстракционного завода с элеватором на территории опережающего развития "Володарск". Объём инвестиций проекта оценивается более чем в 2,7 млрд рублей. Предприятие будет производить рапсовое масло и шрот для поставок пищевой и перерабатывающей промышленности — производителям снеков, полуфабрикатов, хлебопекарной продукции и комбикормов.
Площадка уже обеспечена инженерными сетями: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение подведены к границе участка. Для резидентов ТОР "Володарск" действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организаций, а ставка налога на прибыль в бюджет региона составляет 5% в первые пять лет и 10% — в следующие пять.
Заместитель председателя правительства области Артур Батурский подчеркнул, что финансовую модель проекта можно оптимизировать за счёт действующих инструментов господдержки. Инвесторы могут претендовать на льготное финансирование, снижение налоговой базы и прямое возмещение части расходов.
Генеральный директор Корпорации развития Игорь Ищенко добавил, что инвесторов будут сопровождать специалисты на всех стадиях — от первичных консультаций до ввода завода в эксплуатацию. Подробная информация и контакты кураторов опубликованы на инвестиционном портале региона.
Проект запускается на фоне высокой оценки инвестиционного климата Нижегородской области. По итогам 2025 года регион занял второе место в Национальном рейтинге АСИ. Улучшение условий для бизнеса является одной из задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом Владимиром Путиным.
"Построение маслоэкстракционного производства в ТОР "Володарск" — это классический пример того, как работают современные инструменты региональной политики: готовая инфраструктура, налоговый щит и административное сопровождение снимают основные барьеры для инвестора. Для Нижегородской области проект важен не только объёмом инвестиций — 2,7 млрд рублей — но и структурным эффектом. Рапс становится всё более маржинальной культурой в Поволжье, а глубокая переработка на месте позволяет удерживать добавленную стоимость в регионе, создавать квалифицированные рабочие места и формировать кластер пищевой промышленности. Второе место в рейтинге АСИ подтверждает: систематическая работа с инвестиционным климатом даёт измеримый результат. Теперь главное — обеспечить выход проекта на проектную мощность в заявленные сроки."
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