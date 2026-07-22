Утром есть, днем нет: почему автомобилисты Татарстана начали искать новое топливо

Летний сезон в Татарстане ознаменовался острым дефицитом топлива и резким скачком цен: в начале июня стоимость бензина на некоторых АЗС подскочила сразу на 9-10 рублей. Ситуация, спровоцированная массовым уходом нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на профилактические ремонты, создала ажиотажный спрос и привела к появлению ценников в 100-130 рублей за литр у частных игроков. Несмотря на то что чиновники и представители отрасли рапортуют о стабилизации за счет завершения технических работ на производствах, на местах сохраняется напряженность: лимиты горючего на сетевых станциях исчерпываются уже к обеду, а автомобилисты массово переходят на газомоторное топливо.

Фото: commons.wikimedia by Рама, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бензоколонки на автозаправочной станции

Динамика рынка: ремонтный фактор и дефицит

Основной причиной топливного голода эксперты называют сезонный график обслуживания НПЗ. Ирек Сулейманов, возглавляющий Ассоциацию предприятий нефтепродуктообеспечения РТ, подтвердил, что остановка ряда мощностей была как плановой, так и вынужденной по техническим причинам. Спустя месяц после пика кризиса ситуация начала выправляться, однако объемы предложения на бирже пока не позволяют полностью удовлетворить спрос частных сетей по приемлемым ценам.

"Общая картина постепенно нормализуется: очереди на заправках редеют, а товар возвращается в свободную продажу, пусть у частников он и остается дороже. Мы ожидаем, что с выходом заводов из ремонта предложение вырастет, и если биржевые котировки снизятся, это отразится на розничных ценниках", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Параллельно с этим на рынке фиксируются тревожные сигналы. Азат Булатов, главный редактор портала "Автосправочная", отмечает, что на крупных сетевых АЗС топливо нередко заканчивается в первой половине дня. Очереди у колонок выстраиваются на рассвете, задолго до приезда бензовозов. Те, кто не успел заправиться утром, вынуждены ехать к частным операторам, где литр бензина может стоить в два раза выше среднерыночных показателей.

Экологические стандарты: риск перехода на "Евро-3"

В условиях нехватки ресурсов Правительство РФ разрешило отгружать топливо класса "Евро-3" вместо стандарта "К5" (Евро-5), чтобы насытить рынок. Тем не менее, крупные региональные игроки, такие как "Танеко" и "Таиф-НК", пока игнорируют эти преференции, опасаясь репутационных потерь и поломок двигателей современных автомобилей.

"Технологический задел отечественных НПЗ позволяет удерживать качество даже в кризис. Переход на низкие стандарты — это крайняя мера, которая сейчас в республике не востребована, так как основные игроки ориентированы на сохранение лояльности клиентов", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Несмотря на официальные данные, в частном секторе Набережных Челнов уже зафиксированы партии бензина с повышенным содержанием серы. Хотя формально это еще не "тройка", характеристики горючего начали дрейфовать в сторону ухудшения. Впрочем, массового отказа от высококачественного топлива не прогнозируется.

Газовая альтернатива и изменение поведения водителей

Топливные пертурбации вынудили владельцев транспорта искать замену традиционному бензину. Спрос на установку газобаллонного оборудования (ГБО) вырос в несколько раз: если раньше очередь в сервисные центры составляла неделю, то теперь она растянулась на месяц. Это спровоцировало дефицит комплектующих и самих баллонов у поставщиков.

"Рыночные шоки всегда меняют модель потребления. Мы видим не отказ от личного транспорта, а попытку минимизировать риски: люди либо переходят на газ, либо закладывают в семейный бюджет дополнительные расходы на поиск и покупку дорогого бензина", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Событие / Показатель Экономический эффект / Рекомендация Ремонтные работы на НПЗ Временное сокращение предложения, рост оптовых цен на бирже Разрешение на выпуск "Евро-3" Риск ускоренного износа топливных систем современных авто; выбор в пользу проверенных сетей Дефицит бензина в рознице Ажиотажный спрос на альтернативные виды топлива (Пропан/Метан)

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Почему на заправках висят таблички о пустых резервуарах? Основная причина — логистические сбои и ограниченные отгрузки с НПЗ. Топливо раскупается в утренние часы, и запасы не успевают пополняться в течение дня. Опасно ли заправляться "дешевым" или "акционным" бензином сейчас? В период дефицита риск получить топливо низкого экологического класса с избытком серы возрастает. Рекомендуется пользоваться услугами крупных сетевых компаний. Стоит ли срочно переходить на газ? Это оправдано при больших годовых пробегах. Однако стоит учитывать резкий рост цен на само оборудование и монтажные работы из-за ажиотажа. Когда цены на бензин вернутся к весенним значениям? Полного отката цен эксперты не ждут, но стабилизация предложения после выхода заводов из ремонта должна остановить агрессивный рост.

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