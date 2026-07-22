Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дороги в Татарстане больше не те: обновленный маршрут Азеево — Шентала изменил логистику района
В Мысках и Междуреченске зафиксирован массовый дефицит автомобильного топлива на фоне жалоб водителей
Финансовый поток в Орловской области перераспределен: девять экспертов определили вектор развития региона
Россельхознадзор вынес предостережения 20 организациям Орловской области за ошибки в маркировке
Разработчики из Казани создали дрон для точечного расселения энтомофагов на сельхозполях
Камчатские реки бьют рекорды добычи: мощный прирост улова спровоцировал споры о будущем промысла
Броня расставила всё по местам: российские машины показали, в чем финский Sisu проигрывает
Глава региона Ростислав Гольдштейн курирует транспортную доступность сел
Пензастат сообщил о росте цен на сахар-песок на 20,2% и туры в Турцию на 46%

Утром есть, днем нет: почему автомобилисты Татарстана начали искать новое топливо

Россия » Поволжье » Казань

Летний сезон в Татарстане ознаменовался острым дефицитом топлива и резким скачком цен: в начале июня стоимость бензина на некоторых АЗС подскочила сразу на 9-10 рублей. Ситуация, спровоцированная массовым уходом нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на профилактические ремонты, создала ажиотажный спрос и привела к появлению ценников в 100-130 рублей за литр у частных игроков. Несмотря на то что чиновники и представители отрасли рапортуют о стабилизации за счет завершения технических работ на производствах, на местах сохраняется напряженность: лимиты горючего на сетевых станциях исчерпываются уже к обеду, а автомобилисты массово переходят на газомоторное топливо.

Бензоколонки на автозаправочной станции
Фото: commons.wikimedia by Рама, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бензоколонки на автозаправочной станции

Динамика рынка: ремонтный фактор и дефицит

Основной причиной топливного голода эксперты называют сезонный график обслуживания НПЗ. Ирек Сулейманов, возглавляющий Ассоциацию предприятий нефтепродуктообеспечения РТ, подтвердил, что остановка ряда мощностей была как плановой, так и вынужденной по техническим причинам. Спустя месяц после пика кризиса ситуация начала выправляться, однако объемы предложения на бирже пока не позволяют полностью удовлетворить спрос частных сетей по приемлемым ценам.

"Общая картина постепенно нормализуется: очереди на заправках редеют, а товар возвращается в свободную продажу, пусть у частников он и остается дороже. Мы ожидаем, что с выходом заводов из ремонта предложение вырастет, и если биржевые котировки снизятся, это отразится на розничных ценниках", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Параллельно с этим на рынке фиксируются тревожные сигналы. Азат Булатов, главный редактор портала "Автосправочная", отмечает, что на крупных сетевых АЗС топливо нередко заканчивается в первой половине дня. Очереди у колонок выстраиваются на рассвете, задолго до приезда бензовозов. Те, кто не успел заправиться утром, вынуждены ехать к частным операторам, где литр бензина может стоить в два раза выше среднерыночных показателей.

Экологические стандарты: риск перехода на "Евро-3"

В условиях нехватки ресурсов Правительство РФ разрешило отгружать топливо класса "Евро-3" вместо стандарта "К5" (Евро-5), чтобы насытить рынок. Тем не менее, крупные региональные игроки, такие как "Танеко" и "Таиф-НК", пока игнорируют эти преференции, опасаясь репутационных потерь и поломок двигателей современных автомобилей.

"Технологический задел отечественных НПЗ позволяет удерживать качество даже в кризис. Переход на низкие стандарты — это крайняя мера, которая сейчас в республике не востребована, так как основные игроки ориентированы на сохранение лояльности клиентов", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Несмотря на официальные данные, в частном секторе Набережных Челнов уже зафиксированы партии бензина с повышенным содержанием серы. Хотя формально это еще не "тройка", характеристики горючего начали дрейфовать в сторону ухудшения. Впрочем, массового отказа от высококачественного топлива не прогнозируется.

Газовая альтернатива и изменение поведения водителей

Топливные пертурбации вынудили владельцев транспорта искать замену традиционному бензину. Спрос на установку газобаллонного оборудования (ГБО) вырос в несколько раз: если раньше очередь в сервисные центры составляла неделю, то теперь она растянулась на месяц. Это спровоцировало дефицит комплектующих и самих баллонов у поставщиков.

"Рыночные шоки всегда меняют модель потребления. Мы видим не отказ от личного транспорта, а попытку минимизировать риски: люди либо переходят на газ, либо закладывают в семейный бюджет дополнительные расходы на поиск и покупку дорогого бензина", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Событие / Показатель Экономический эффект / Рекомендация
Ремонтные работы на НПЗ Временное сокращение предложения, рост оптовых цен на бирже
Разрешение на выпуск "Евро-3" Риск ускоренного износа топливных систем современных авто; выбор в пользу проверенных сетей
Дефицит бензина в рознице Ажиотажный спрос на альтернативные виды топлива (Пропан/Метан)

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

  1. Почему на заправках висят таблички о пустых резервуарах? Основная причина — логистические сбои и ограниченные отгрузки с НПЗ. Топливо раскупается в утренние часы, и запасы не успевают пополняться в течение дня.
  2. Опасно ли заправляться "дешевым" или "акционным" бензином сейчас? В период дефицита риск получить топливо низкого экологического класса с избытком серы возрастает. Рекомендуется пользоваться услугами крупных сетевых компаний.
  3. Стоит ли срочно переходить на газ? Это оправдано при больших годовых пробегах. Однако стоит учитывать резкий рост цен на само оборудование и монтажные работы из-за ажиотажа.
  4. Когда цены на бензин вернутся к весенним значениям? Полного отката цен эксперты не ждут, но стабилизация предложения после выхода заводов из ремонта должна остановить агрессивный рост.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, финансовый консультант Илья Кравцов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Аграрный сектор
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Военные новости
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Последние материалы
УФАС Красноярского края оштрафовало ООО "ТК Олмал" за недопоставку топлива для пожарной техники
Эпоха закупки западных хитов закончилась: новый лидер «Пионера» перекроит список будущих премьер
Урожай черешни в России в 2025 году вырос до 54,8 тысячи тонн
Работодателям Пермского края приготовиться: бизнес получит мощные дотации на организацию пространства
Старые границы Москвы зафиксировали пугающее падение: показатели продаж обвалились во всех сегментах
В ЕС вспыхнул спор из-за России: новые санкции натолкнулись на сопротивление сразу 10 стран
Живая история в Красноярске: горожане получили уникальный шанс прикоснуться к загадкам эпох
Учёные выяснили, почему вода во время еды мешает худеть и незаметно заставляет съедать больше
Леса Якутии на грани перемен: новый подход к восстановлению тайги изменил правила игры навсегда
Если не удалить это вовремя, ирисы потратят силы впустую: что обязательно срезать после цветения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.