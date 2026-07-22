Жители Нижнекамска получили возможность оформить льготный проезд по М-12 в МФЦ

В Нижнекамске заработал единый центр оформления льготного проезда по платному участку трассы М-12. Точку обслуживания разместили в МФЦ на Школьном бульваре, 2А — в 32‑м окне. Теперь жители Нижнекамска, Елабуги и близлежащих населённых пунктов могут получить транспондер со скидкой 50% или привязать к имеющемуся устройству один из льготных абонементов, не посещая разные инстанции.

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Сервис работает по принципу "единого окна". Достаточно прийти с паспортом. Автомобилистам предлагают три варианта абонементов: на 10 поездок (срок действия — 2 месяца), на 30 поездок (6 месяцев) и на 60 поездок (12 месяцев). Без транспондера проезд по участку стоит 278 рублей. С устройством и абонементом цена падает: до 195 рублей за поездку в тарифе "10 поездок", до 160 рублей — в тарифе "30 поездок" и до 100 рублей — в годовом тарифе на 60 поездок.

Руководитель исполкома Нижнекамска Ренат Шакиров отметил: транспондер легко крепится на лобовое стекло и готов к работе сразу после оформления. Одно устройство можно использовать на нескольких автомобилях одной семьи, если они относятся к одному классу транспортных средств.

В первый день работы центра новой услугой воспользовались 14 человек — все выбрали годовой абонемент на 60 поездок.

МФЦ принимает посетителей по адресу: Школьный бульвар, 2А, окно №32. Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница — с 9:00 до 17:00; среда — с 10:00 до 20:00; суббота — с 8:00 до 13:00. Воскресенье — выходной.