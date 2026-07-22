На утро 22 июля в Дагестане два села — Дирбакмахи в Дахадаевском районе и Цемер в Чародинском — остаются полностью отрезанными от транспортного сообщения. Причиной стали последствия ливневых дождей, прошедших 8, 16 и 19 июля: оползни, размывы дорог и повреждение мостов. Об этом сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".
Всего в регионе зафиксированы шесть критических участков на автодорогах регионального и межмуниципального значения. Работы по восстановлению ведутся в сложных погодных условиях: дожди продолжаются, уровень воды в реках спадает медленно.
В Дахадаевском районе на дороге "Ашты — Дирбакмахи" сошел оползень. Движение обещают открыть по временной схеме 24 июля. Пока же селение Дирбакмахи изолировано.
В Чародинском районе подъезд к селу Цемер закрыт из-за повреждения мостовых сооружений. Конкретных сроков открытия нет — работы осложняются высоким уровнем воды в реке.
В Гергебильском районе на 200-207 км трассы "Мамраш — Ташкапур — Араканский мост" 8 июля произошел размыв из-за критического подъема воды в реке Каракойсу. Движение перенаправлено по запасному маршруту через Леваши, Гергебиль, Курми, Гунибскую ГЭС, Гуниб и Цуриб. Реставрация идет с 15 июля, задействованы два тяжелых гусеничных экскаватора.
На дороге "Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка" (133+082 км, Красный мост) 9 июля деформировалось пролетное строение моста. Движение по нему закрыто. Работы начнутся после спада воды и обследования опоры. Транспорт с Хунзахского, Шамильского, Тляратинского районов и Бежтинского участка идет по двум альтернативным маршрутам: через Буйнакск, Временный поселок, Тлох, Харахи, Хунзах, Чалда — или через Леваши, Гергебиль, Курми, Гунибскую ГЭС, Карадах, Чалда.
В Унцукульском районе на участке Шамилькала — Временный поселок ("Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост") продолжается размыв полотна после аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС. Объезд организован через Майданское, Балахани, Харачи, Унцукуль, Временный поселок. Ориентировочная дата восстановления — 15 августа.
|Участок
|Проблема
|Сроки / Статус
|"Ашты — Дирбакмахи" (Дахадаевский р-н)
|Оползень
|Временная схема — 24 июля
|Подъезд к с. Цемер (Чародинский р-н)
|Повреждение мостов
|Сроки не определены
|км 200-207 "Мамраш — Ташкапур — Араканский мост" (Гергебильский р-н)
|Размыв дороги (р. Каракойсу)
|Работы с 15 июля, 2 экскаватора
|км 133+082 "Гран. ЧР — Ботлих — Хунзах" (Красный мост)
|Деформация пролетного строения
|После спада воды и обследования
|Шамилькала — Врем. поселок (Унцукульский р-н)
|Размыв после сброса с Ирганайской ГЭС
|Временная схема — 15 августа
Минтранс республики призывает жителей и гостей Дагестана учитывать действующие ограничения при планировании поездок и заранее изучать альтернативные маршруты.
"В горных районах Дагестана дорожная сеть исторически проходит по дну речных долин и по склонам — это единственно возможная трасса. Любой паводок или оползень мгновенно перекрывает магистраль. Сейчас мы видим каскадный эффект: три волны ливней за две недели намочили грунты, перегрузили речные русла, вызвали аварийные сбросы с ГЭС. Дороги не успевают высохнуть между волнами дождей. Восстановление в таких условиях — не просто укладка асфальта, а геотехнические работы: укрепление склонов, защита опор мостов, иногда — перестройка трассы на более безопасное отметку. Сроки сдвигаются не из-за нехватки техники, а потому что природа диктует свои условия: пока уровень воды не спадет до расчетных отметок, к опорам мостов и основанию дороги подъехать нельзя", — пояснила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.