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Транспортное сообщение в Дагестане прервано: последствия ливней вынудили службы принять меры

Россия » Юг » Махачкала

На утро 22 июля в Дагестане два села — Дирбакмахи в Дахадаевском районе и Цемер в Чародинском — остаются полностью отрезанными от транспортного сообщения. Причиной стали последствия ливневых дождей, прошедших 8, 16 и 19 июля: оползни, размывы дорог и повреждение мостов. Об этом сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".

Паводок в жилом районе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Паводок в жилом районе

Всего в регионе зафиксированы шесть критических участков на автодорогах регионального и межмуниципального значения. Работы по восстановлению ведутся в сложных погодных условиях: дожди продолжаются, уровень воды в реках спадает медленно.

Ситуация по районам

В Дахадаевском районе на дороге "Ашты — Дирбакмахи" сошел оползень. Движение обещают открыть по временной схеме 24 июля. Пока же селение Дирбакмахи изолировано.

В Чародинском районе подъезд к селу Цемер закрыт из-за повреждения мостовых сооружений. Конкретных сроков открытия нет — работы осложняются высоким уровнем воды в реке.

В Гергебильском районе на 200-207 км трассы "Мамраш — Ташкапур — Араканский мост" 8 июля произошел размыв из-за критического подъема воды в реке Каракойсу. Движение перенаправлено по запасному маршруту через Леваши, Гергебиль, Курми, Гунибскую ГЭС, Гуниб и Цуриб. Реставрация идет с 15 июля, задействованы два тяжелых гусеничных экскаватора.

На дороге "Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка" (133+082 км, Красный мост) 9 июля деформировалось пролетное строение моста. Движение по нему закрыто. Работы начнутся после спада воды и обследования опоры. Транспорт с Хунзахского, Шамильского, Тляратинского районов и Бежтинского участка идет по двум альтернативным маршрутам: через Буйнакск, Временный поселок, Тлох, Харахи, Хунзах, Чалда — или через Леваши, Гергебиль, Курми, Гунибскую ГЭС, Карадах, Чалда.

В Унцукульском районе на участке Шамилькала — Временный поселок ("Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост") продолжается размыв полотна после аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС. Объезд организован через Майданское, Балахани, Харачи, Унцукуль, Временный поселок. Ориентировочная дата восстановления — 15 августа.

Участок Проблема Сроки / Статус
"Ашты — Дирбакмахи" (Дахадаевский р-н) Оползень Временная схема — 24 июля
Подъезд к с. Цемер (Чародинский р-н) Повреждение мостов Сроки не определены
км 200-207 "Мамраш — Ташкапур — Араканский мост" (Гергебильский р-н) Размыв дороги (р. Каракойсу) Работы с 15 июля, 2 экскаватора
км 133+082 "Гран. ЧР — Ботлих — Хунзах" (Красный мост) Деформация пролетного строения После спада воды и обследования
Шамилькала — Врем. поселок (Унцукульский р-н) Размыв после сброса с Ирганайской ГЭС Временная схема — 15 августа

Минтранс республики призывает жителей и гостей Дагестана учитывать действующие ограничения при планировании поездок и заранее изучать альтернативные маршруты.

Почему инфраструктура уязвима к паводкам

"В горных районах Дагестана дорожная сеть исторически проходит по дну речных долин и по склонам — это единственно возможная трасса. Любой паводок или оползень мгновенно перекрывает магистраль. Сейчас мы видим каскадный эффект: три волны ливней за две недели намочили грунты, перегрузили речные русла, вызвали аварийные сбросы с ГЭС. Дороги не успевают высохнуть между волнами дождей. Восстановление в таких условиях — не просто укладка асфальта, а геотехнические работы: укрепление склонов, защита опор мостов, иногда — перестройка трассы на более безопасное отметку. Сроки сдвигаются не из-за нехватки техники, а потому что природа диктует свои условия: пока уровень воды не спадет до расчетных отметок, к опорам мостов и основанию дороги подъехать нельзя", — пояснила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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