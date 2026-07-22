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Группа «Псы Байаная» заявила о развитии якутской народной музыки через тяжелый рок

Россия » Дальний Восток » Якутск

Якутская рок-группа «Псы Байаная» (Hounds of Bayanay) представила регион на международном фестивале «Голос кочевников» в Бурятии. Музыканты объединили в своем звучании тяжелый рок и традиционные инструменты Якутии — хомус и кырыымпа.

Барабанная установка
Фото: https://unsplash.com by Praise Psalmist is licensed under Free
Барабанная установка

Синтез рока и этники

Коллектив работает с 2014 года, но окончательный состав сформировался в 2022-м. Сейчас в группе шесть человек: вокалист Вячеслав Сивцев, барабанщик Антон Шадрин, бас-гитарист Николай Ермаков, гитаристы Дмитрий Авдошин и Георгий Григорьев, а также Александр Яковлев, отвечающий за национальные инструменты.

Творческий метод группы строится на совместной работе: тексты пишет вокалист, а аранжировки создают все участники. На сегодняшний день в арсенале коллектива два полноформатных альбома, один мини-альбом и два сингла.

Инструментарий группы Состав инструментов
Этнический пласт Хомус, кырыымпа
Рок-основа Электрогитары, бас-гитара, ударная установка

Выступление в Бурятии

10–11 июля музыканты посетили этнокомплекс «Степной кочевник» (Асагад) под Улан-Удэ. Фестиваль «Голос кочевников» считается одной из главных музыкальных площадок Сибири и Дальнего Востока, собирая исполнителей со всего мира.

"На фестивале было три сцены, разделенные по жанрам. Мы выступали в первый день на сцене «Луна». В этом году в событии приняли участие 57 исполнителей. Публика нас приняла очень хорошо, мы сыграли 9 энергичных песен", — вспоминает Антон Шадрин.

Для группы поездка стала способом заявить о себе за пределами Якутии и познакомиться с организаторами международных концертов. По мнению участников, такой формат позволяет показать современную сторону якутской культуры тем, кто раньше не слышал рок-музыку из этого региона.

Что дальше

Музыканты отмечают рост мирового интереса к этнике. На этом фоне «Псы Байаная» планируют расширять географию выступлений и развивать визуальную часть проекта.

"Надеемся успеть выпустить в этом году наш первый видеоклип. По гастролям подаем заявки, все в будущем", — заключил Антон Шадрин.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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