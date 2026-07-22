Новые возможности для малого бизнеса в Туле: власти решились на беспрецедентные послабления

Предприниматели Тулы, арендующие городские помещения, получили возможность выкупить эти площади в собственность. Соответствующие правки в прогнозный план приватизации муниципального имущества одобрили депутаты городской Думы.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Помещение с трубами

Право приоритетного выкупа предоставляют арендаторам, которые добросовестно пользуются имуществом города более одного года. Чтобы снизить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, город разрешил оплачивать покупку помещений в рассрочку.

Для владельца мастерской или небольшого магазина в центре города это означает переход от временного пользования к владению активом. Собственность позволяет проводить капитальный ремонт, перепланировать пространство под нужды бизнеса и не зависеть от условий аренды при долгосрочном планировании.

Кто может выкупить помещение

Новые правила касаются тех, кто уже ведет деятельность в муниципальных стенах. Основным критерием стал срок аренды и отсутствие нарушений договора.

Параметр Требование/Условие Срок аренды Более одного года Статус арендатора Добросовестный (без нарушений) Способ оплаты Возможна рассрочка платежа

Ранее городские депутаты также пересмотрели правила продления разрешений на земляные работы в Туле и изменили требования к размещению уличного искусства и объявлений.