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Новые возможности для малого бизнеса в Туле: власти решились на беспрецедентные послабления

Россия » Центр » Тула

Предприниматели Тулы, арендующие городские помещения, получили возможность выкупить эти площади в собственность. Соответствующие правки в прогнозный план приватизации муниципального имущества одобрили депутаты городской Думы.

Помещение с трубами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Помещение с трубами

Право приоритетного выкупа предоставляют арендаторам, которые добросовестно пользуются имуществом города более одного года. Чтобы снизить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, город разрешил оплачивать покупку помещений в рассрочку.

Для владельца мастерской или небольшого магазина в центре города это означает переход от временного пользования к владению активом. Собственность позволяет проводить капитальный ремонт, перепланировать пространство под нужды бизнеса и не зависеть от условий аренды при долгосрочном планировании.

Кто может выкупить помещение

Новые правила касаются тех, кто уже ведет деятельность в муниципальных стенах. Основным критерием стал срок аренды и отсутствие нарушений договора.

Параметр Требование/Условие
Срок аренды Более одного года
Статус арендатора Добросовестный (без нарушений)
Способ оплаты Возможна рассрочка платежа

Ранее городские депутаты также пересмотрели правила продления разрешений на земляные работы в Туле и изменили требования к размещению уличного искусства и объявлений.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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