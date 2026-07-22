Предприниматели Тулы, арендующие городские помещения, получили возможность выкупить эти площади в собственность. Соответствующие правки в прогнозный план приватизации муниципального имущества одобрили депутаты городской Думы.
Право приоритетного выкупа предоставляют арендаторам, которые добросовестно пользуются имуществом города более одного года. Чтобы снизить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, город разрешил оплачивать покупку помещений в рассрочку.
Для владельца мастерской или небольшого магазина в центре города это означает переход от временного пользования к владению активом. Собственность позволяет проводить капитальный ремонт, перепланировать пространство под нужды бизнеса и не зависеть от условий аренды при долгосрочном планировании.
Новые правила касаются тех, кто уже ведет деятельность в муниципальных стенах. Основным критерием стал срок аренды и отсутствие нарушений договора.
|Параметр
|Требование/Условие
|Срок аренды
|Более одного года
|Статус арендатора
|Добросовестный (без нарушений)
|Способ оплаты
|Возможна рассрочка платежа
Ранее городские депутаты также пересмотрели правила продления разрешений на земляные работы в Туле и изменили требования к размещению уличного искусства и объявлений.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.