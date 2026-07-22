Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сельские аптеки под прицелом: губернатор Астраханской области изменил подход к снабжению лекарствами
В Сургуте стоимость жилья на вторичном рынке превысила цены в новостройках в июне 2026 года
Родители подарили жилье? 3 юридические тонкости, чтобы не потерять квартиру при разводе
Крымские семьи недооценили свои финансовые права: новые критерии перевернули порядок выплат
Релокантов с приговорами ждут тяжёлые потери: Госдума запустила 14 ограничений
Кировская область: молодежь в возрасте 18-29 лет активнее проверяет свое репродуктивное здоровье
Трансформаторы на пределе возможностей: Кабардино-Балкарию накроет волна аномальных температур
Бензин оказался в центре внимания Кремля: Путин сделал заявление о ситуации на рынке
В Тюменской области добыли около 470 тонн рыбы в рамках промышленного вылова

В Тверской области стартовали работы по ремонту моста у деревни Тараки в Удомле

Россия » Центр » Тверь

В Тверской области приступают к капитальному ремонту моста через реку Волчина в Удомельском округе. Объект находится у деревни Тараки на 6-м километре трассы Починок — Удомля.

Ремонт моста
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ремонт моста

Работы затронут основные элементы конструкции: опоры, пролетное строение и мостовое полотно, а также сопряжения с насыпью подходов. Чтобы обезопасить водителей и пешеходов, установят новые перила, барьерные ограждения и дорожные знаки, нанесут разметку.

Параметр Значение
Общая длина участка 105,19 м
Длина самого моста 60,3 м
Срок завершения работ Август 2027 года

На время ремонта движение транспорта через мост перестроят на реверсивный режим по одной полосе. Это может увеличить время в пути для жителей окрестных деревень и водителей, следующих из Починков в Удомлю.

Помимо объекта в Удомельском округе, дорожники обновляют искусственные сооружения в Максатихинском, Ржевском и Пеновском округах. Всего за текущий год в регионе отремонтируют более 400 км региональных и муниципальных дорог, часть из которых включена в нацпроект "Инфраструктура для жизни".

"Планы работ должны формироваться в первую очередь с учетом запроса муниципальных округов", — поручил губернатор Тверской области Виталий Королев.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Еда и рецепты
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Громкий скандал в российском шоу-бизнесе: окружение певицы жёстко раскритиковало поведение Шамана
Шоу-бизнес
Громкий скандал в российском шоу-бизнесе: окружение певицы жёстко раскритиковало поведение Шамана
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Последние материалы
УФАС Красноярского края оштрафовало ООО "ТК Олмал" за недопоставку топлива для пожарной техники
Эпоха закупки западных хитов закончилась: новый лидер «Пионера» перекроит список будущих премьер
Урожай черешни в России в 2025 году вырос до 54,8 тысячи тонн
Работодателям Пермского края приготовиться: бизнес получит мощные дотации на организацию пространства
Старые границы Москвы зафиксировали пугающее падение: показатели продаж обвалились во всех сегментах
В ЕС вспыхнул спор из-за России: новые санкции натолкнулись на сопротивление сразу 10 стран
Живая история в Красноярске: горожане получили уникальный шанс прикоснуться к загадкам эпох
Учёные выяснили, почему вода во время еды мешает худеть и незаметно заставляет съедать больше
Леса Якутии на грани перемен: новый подход к восстановлению тайги изменил правила игры навсегда
Если не удалить это вовремя, ирисы потратят силы впустую: что обязательно срезать после цветения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.