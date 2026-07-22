В Тверской области стартовали работы по ремонту моста у деревни Тараки в Удомле

В Тверской области приступают к капитальному ремонту моста через реку Волчина в Удомельском округе. Объект находится у деревни Тараки на 6-м километре трассы Починок — Удомля.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ремонт моста

Работы затронут основные элементы конструкции: опоры, пролетное строение и мостовое полотно, а также сопряжения с насыпью подходов. Чтобы обезопасить водителей и пешеходов, установят новые перила, барьерные ограждения и дорожные знаки, нанесут разметку.

Параметр Значение Общая длина участка 105,19 м Длина самого моста 60,3 м Срок завершения работ Август 2027 года

На время ремонта движение транспорта через мост перестроят на реверсивный режим по одной полосе. Это может увеличить время в пути для жителей окрестных деревень и водителей, следующих из Починков в Удомлю.

Помимо объекта в Удомельском округе, дорожники обновляют искусственные сооружения в Максатихинском, Ржевском и Пеновском округах. Всего за текущий год в регионе отремонтируют более 400 км региональных и муниципальных дорог, часть из которых включена в нацпроект "Инфраструктура для жизни".

"Планы работ должны формироваться в первую очередь с учетом запроса муниципальных округов", — поручил губернатор Тверской области Виталий Королев.