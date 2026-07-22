В Тверской области стартовали работы по ремонту моста у деревни Тараки в Удомле

В Тверской области приступают к капитальному ремонту моста через реку Волчина в Удомельском округе. Объект находится у деревни Тараки на 6-м километре трассы Починок — Удомля.
Работы затронут основные элементы конструкции: опоры, пролетное строение и мостовое полотно, а также сопряжения с насыпью подходов. Чтобы обезопасить водителей и пешеходов, установят новые перила, барьерные ограждения и дорожные знаки, нанесут разметку.
|Параметр
|Значение
|Общая длина участка
|105,19 м
|Длина самого моста
|60,3 м
|Срок завершения работ
|Август 2027 года
На время ремонта движение транспорта через мост перестроят на реверсивный режим по одной полосе. Это может увеличить время в пути для жителей окрестных деревень и водителей, следующих из Починков в Удомлю.
Помимо объекта в Удомельском округе, дорожники обновляют искусственные сооружения в Максатихинском, Ржевском и Пеновском округах. Всего за текущий год в регионе отремонтируют более 400 км региональных и муниципальных дорог, часть из которых включена в нацпроект "Инфраструктура для жизни".
"Планы работ должны формироваться в первую очередь с учетом запроса муниципальных округов", — поручил губернатор Тверской области Виталий Королев.
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