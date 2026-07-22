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В Сургуте стоимость жилья на вторичном рынке превысила цены в новостройках в июне 2026 года

Россия » Урал » Ханты-Мансийск » Сургут

В Сургуте жилье в недавно сданных домах на вторичном рынке стало дороже, чем квартиры в новостройках. В июне 2026 года средняя стоимость квадратного метра в так называемой "новой вторичке" достигла 151,7 тысячи рублей, тогда как в строящемся жилье этот показатель составил 145 тысяч рублей. Данные предоставили аналитики сервиса "Объектив.РФ".

Многоэтажные дома
Фото: commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Многоэтажные дома

К "новой вторичке" относят квартиры в домах, которые ввели в эксплуатацию с 2020 по 2026 год. Такие объекты по состоянию почти не уступают новостройкам, но имеют статус готового жилья. Разница в цене между двумя сегментами составила примерно 6,7 тысячи рублей за "квадрат", или 4,6%.

Показатель Значение (июнь 2026)
Цена кв. м "новой вторички" 151,7 тыс. рублей
Цена кв. м новостройки 145 тыс. рублей
Объем предложения "новой вторички" 28,1 тыс. кв. м
Общий объем вторичного рынка 245,9 тыс. кв. м
Объем предложения в новостройках 171,5 тыс. кв. м

Повышенный спрос на свежие вторичные квартиры объясняется отсутствием рисков, характерных для строительства. Покупатель видит реальное качество благоустройства двора и состояние транспортной развязки, а также может заехать в квартиру с ремонтом сразу после сделки.

"Покупатель может опираться на фактически сложившуюся картину качества жизни и благоустройства территории, учитывать уже сформированную транспортную и социальную инфраструктуру, получить готовую квартиру с ремонтом, а также минимизировать риски — в том числе связанные с потенциальным долгостроем или отклонением от заявленных застройщиком параметров", — пояснила коммерческий директор "Объектив.РФ" Ксения Чернецкая.

Специалисты отмечают, что этот сегмент становится самостоятельным рынком. В него часто попадают квартиры, которые люди покупали для инвестиций и теперь продают с прибылью. Это создает дополнительное давление на застройщиков: теперь им приходится конкурировать не только с другими девелоперами, но и с частными лицами, предлагающими готовое жилье в современных домах.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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