В Сургуте жилье в недавно сданных домах на вторичном рынке стало дороже, чем квартиры в новостройках. В июне 2026 года средняя стоимость квадратного метра в так называемой "новой вторичке" достигла 151,7 тысячи рублей, тогда как в строящемся жилье этот показатель составил 145 тысяч рублей. Данные предоставили аналитики сервиса "Объектив.РФ".
К "новой вторичке" относят квартиры в домах, которые ввели в эксплуатацию с 2020 по 2026 год. Такие объекты по состоянию почти не уступают новостройкам, но имеют статус готового жилья. Разница в цене между двумя сегментами составила примерно 6,7 тысячи рублей за "квадрат", или 4,6%.
|Показатель
|Значение (июнь 2026)
|Цена кв. м "новой вторички"
|151,7 тыс. рублей
|Цена кв. м новостройки
|145 тыс. рублей
|Объем предложения "новой вторички"
|28,1 тыс. кв. м
|Общий объем вторичного рынка
|245,9 тыс. кв. м
|Объем предложения в новостройках
|171,5 тыс. кв. м
Повышенный спрос на свежие вторичные квартиры объясняется отсутствием рисков, характерных для строительства. Покупатель видит реальное качество благоустройства двора и состояние транспортной развязки, а также может заехать в квартиру с ремонтом сразу после сделки.
"Покупатель может опираться на фактически сложившуюся картину качества жизни и благоустройства территории, учитывать уже сформированную транспортную и социальную инфраструктуру, получить готовую квартиру с ремонтом, а также минимизировать риски — в том числе связанные с потенциальным долгостроем или отклонением от заявленных застройщиком параметров", — пояснила коммерческий директор "Объектив.РФ" Ксения Чернецкая.
Специалисты отмечают, что этот сегмент становится самостоятельным рынком. В него часто попадают квартиры, которые люди покупали для инвестиций и теперь продают с прибылью. Это создает дополнительное давление на застройщиков: теперь им приходится конкурировать не только с другими девелоперами, но и с частными лицами, предлагающими готовое жилье в современных домах.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.