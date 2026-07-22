Водоочистные сооружения Тюмени переведены на усиленный режим из-за критического состояния реки Туры

Метелевские водоочистные сооружения (МВОС) в Тюмени перевели на усиленный режим работы. Причина — резкое ухудшение качества воды в реке Туре, которая служит одним из источников водоснабжения города.

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По данным технолога компании "Росводоканал Тюмень" Ольги Павловой, показатели воды упали до критических отметок, которых не было за всю историю работы станции. Цветность превысила норму в 6,5 раза: вместо привычных 50 градусов она достигла 330, а уровень кислорода почти обнулился.

"Благодаря реконструкции, которая завершается на Метелевских водоочистных сооружениях по концессионному соглашению, мы имеем технологические возможности очищать воду до нормативных показателей. Вся вода, подаваемая абонентам, полностью безопасна", — пояснил начальник отдела по водоподготовке "Росводоканал Тюмень" Константин Сливченков.

Технические меры и расход реагентов

Чтобы удержать качество ресурса в рамках СанПиН, инженеры изменили схему водоподготовки. Основной упор сделали на подземный водозабор, снизив нагрузку на поверхностные воды Туры.

Мероприятие Цель и эффект Углевание Улучшение вкуса и запаха воды (органолептики) Дозирование перманганата калия Дополнительное обеззараживание Подача коагулянта и гипохлорита Удаление взвешенных частиц и бактерий

Резко вырос расход материалов. Сейчас станция тратит до трех тонн угольного порошка в сутки — этого объема при обычных условиях хватило бы почти на месяц работы. Запасы реагентов теперь пополняют еженедельно.

Контроль качества

Следить за чистотой воды в распределительной сети круглосуточно делают две структуры: аккредитованная лаборатория "Росводоканала" и Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области.

Несмотря на работу фильтров, тюменский Роспотребнадзор рекомендует кипятить воду из водопровода перед использованием.

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