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Водоочистные сооружения Тюмени переведены на усиленный режим из-за критического состояния реки Туры

Россия » Сибирь

Метелевские водоочистные сооружения (МВОС) в Тюмени перевели на усиленный режим работы. Причина — резкое ухудшение качества воды в реке Туре, которая служит одним из источников водоснабжения города.

Набережная
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Набережная

По данным технолога компании "Росводоканал Тюмень" Ольги Павловой, показатели воды упали до критических отметок, которых не было за всю историю работы станции. Цветность превысила норму в 6,5 раза: вместо привычных 50 градусов она достигла 330, а уровень кислорода почти обнулился.

"Благодаря реконструкции, которая завершается на Метелевских водоочистных сооружениях по концессионному соглашению, мы имеем технологические возможности очищать воду до нормативных показателей. Вся вода, подаваемая абонентам, полностью безопасна", — пояснил начальник отдела по водоподготовке "Росводоканал Тюмень" Константин Сливченков.

Технические меры и расход реагентов

Чтобы удержать качество ресурса в рамках СанПиН, инженеры изменили схему водоподготовки. Основной упор сделали на подземный водозабор, снизив нагрузку на поверхностные воды Туры.

Мероприятие Цель и эффект
Углевание Улучшение вкуса и запаха воды (органолептики)
Дозирование перманганата калия Дополнительное обеззараживание
Подача коагулянта и гипохлорита Удаление взвешенных частиц и бактерий

Резко вырос расход материалов. Сейчас станция тратит до трех тонн угольного порошка в сутки — этого объема при обычных условиях хватило бы почти на месяц работы. Запасы реагентов теперь пополняют еженедельно.

Контроль качества

Следить за чистотой воды в распределительной сети круглосуточно делают две структуры: аккредитованная лаборатория "Росводоканала" и Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области.

Несмотря на работу фильтров, тюменский Роспотребнадзор рекомендует кипятить воду из водопровода перед использованием.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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