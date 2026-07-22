Кировская область: молодежь в возрасте 18-29 лет активнее проверяет свое репродуктивное здоровье

Почти 90 тысяч жителей Кировской области прошли специализированную диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья за первое полугодие этого года. Программа помогает мужчинам и женщинам от 18 до 49 лет выявить заболевания, которые мешают зачатию или могут угрожать здоровью будущего ребенка.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Консультация врача с пациенткой

Как устроено обследование

Проверку проводят в женских консультациях и поликлиниках по месту жительства. Процесс разбили на два этапа.

Базовый скрининг: обязательный минимум для всех участников.

обязательный минимум для всех участников. Углубленный анализ: врач назначает его при подозрении на болезнь. Цель этого этапа — поставить точный диагноз и начать лечение, чтобы купировать риски для репродуктивной системы.

Кто чаще проходит обследование

Согласно данным регионального здравоохранения, основную группу участников составляют люди 30-49 лет — это 75% от всех обследованных.

Показатель Значение Всего прошли диспансеризацию 89 778 чел. Направлены на дообследование (2 этап) 3 116 чел. Направлены на лечение 2 337 чел.

"В возрастной группе 18-29 лет мужчин, прошедших оценку здоровья, оказалось больше, чем женщин: 13,3% против 11,8% от общего числа участников", — рассказала главный специалист Кировской области по профилактической медицине Ольга Малышева.

Поддержка будущих родителей

В регионе выстроили систему раннего контроля: обязательные осмотры проходят все подростки от 15 до 18 лет. Это позволяет заметить патологии до того, как они станут серьезной проблемой во взрослом возрасте.

"Особое внимание уделяют поддержке пар, мечтающих о ребенке. В рамках нацпроекта "Семья" действуют программы с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Процедуры ЭКО доступны бесплатно по полису ОМС", — подчеркнула министр здравоохранения Кировской области Екатерина Видякина.

Репродуктивная диспансеризация в этой цепочке служит фильтром, который помогает вовремя скорректировать состояние здоровья до того, как паре потребуется дорогостоящее или сложное медицинское вмешательство.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов