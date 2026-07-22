В Астрахани прошло заседание координационного совета по делам инвалидов и ветеранов под председательством губернатора Игоря Бабушкина. Участники — председатель областной Думы Игорь Мартынов — обсудили три ключевых направления: доступность льготных лекарств, медицинскую реабилитацию участников СВО и вовлечение ветеранов и людей с инвалидностью в спорт.
Лекарственное обеспечение: контроль в сельских аптеках По данным Росздравнадзора, ситуация с льготным снабжением препаратами в области стабильна. Губернатор поручил профильным министерствам усилить контроль за наличием лекарств, уделив особое внимание аптечной сети в сельской местности.
«Нужно обеспечить контроль за наличием препаратов, уделив особое внимание снабжению аптек в сельской местности», — поставил задачу Игорь Бабушкин.
Реабилитация и протезирование: цифры и технологии О ключевых направлениях работы филиала Фонда «Защитники Отечества» доложила его руководитель Ольга Панова. В регионе действует трёхэтапная система медицинской реабилитации на базе ведущих медучреждений.
|Этап / Показатель
|Данные на заседании
|Стационарный (ГБУЗ АО «ГКБ № 3 им. С.М. Кирова»)
|89 бойцов прошли курс восстановления с начала 2026 года
|Санаторно-курортный (федеральные центры)
|123 человека получили оздоровление
|Протезирование: предоставлено высокотехнологичных протезов
|48% нуждающихся
|Протезирование: в процессе
|22%
|Протезирование: отложено по медпоказаниям
|30% (до стабилизации состояния)
«Мы используем роботизированные системы и технологии виртуальной реальности. Такой комплексный подход помогает ускорить восстановление и возвращение ребят к полноценной жизни», — подчеркнула Ольга Панова.
Спорт и адаптация: работа в регионах Отдельный блок заседания — физическая культура и спорт. По данным заместителя профильного министра Елены Ледневой, регулярно занимаются 221 участник СВО: 187 человек — в подведомственных учреждениях областного центра и 34 — в муниципалитетах. В регионе развивается инфраструктура Центра адаптивной физической культуры, реализуется проект «СВОя команда», работает индивидуальная система подбора спортивных дисциплин для людей с инвалидностью.
Игорь Бабушкин поставил задачу активнее выходить на работы в районах области, чтобы ни один ветеран не остался без внимания.
«Нужно сделать все, чтобы и бойцы, получившие инвалидность на фронте, и другие астраханцы с ограничениями здоровья могли жить полноценной жизнью и имели все возможности для самореализации», — резюмировал глава региона.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.