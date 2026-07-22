Сельские аптеки под прицелом: губернатор Астраханской области изменил подход к снабжению лекарствами

В Астрахани прошло заседание координационного совета по делам инвалидов и ветеранов под председательством губернатора Игоря Бабушкина. Участники — председатель областной Думы Игорь Мартынов — обсудили три ключевых направления: доступность льготных лекарств, медицинскую реабилитацию участников СВО и вовлечение ветеранов и людей с инвалидностью в спорт.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Очередь в аптеке

Лекарственное обеспечение: контроль в сельских аптеках По данным Росздравнадзора, ситуация с льготным снабжением препаратами в области стабильна. Губернатор поручил профильным министерствам усилить контроль за наличием лекарств, уделив особое внимание аптечной сети в сельской местности.

«Нужно обеспечить контроль за наличием препаратов, уделив особое внимание снабжению аптек в сельской местности», — поставил задачу Игорь Бабушкин.

Реабилитация и протезирование: цифры и технологии О ключевых направлениях работы филиала Фонда «Защитники Отечества» доложила его руководитель Ольга Панова. В регионе действует трёхэтапная система медицинской реабилитации на базе ведущих медучреждений.

Этап / Показатель Данные на заседании Стационарный (ГБУЗ АО «ГКБ № 3 им. С.М. Кирова») 89 бойцов прошли курс восстановления с начала 2026 года Санаторно-курортный (федеральные центры) 123 человека получили оздоровление Протезирование: предоставлено высокотехнологичных протезов 48% нуждающихся Протезирование: в процессе 22% Протезирование: отложено по медпоказаниям 30% (до стабилизации состояния)

«Мы используем роботизированные системы и технологии виртуальной реальности. Такой комплексный подход помогает ускорить восстановление и возвращение ребят к полноценной жизни», — подчеркнула Ольга Панова.

Спорт и адаптация: работа в регионах Отдельный блок заседания — физическая культура и спорт. По данным заместителя профильного министра Елены Ледневой, регулярно занимаются 221 участник СВО: 187 человек — в подведомственных учреждениях областного центра и 34 — в муниципалитетах. В регионе развивается инфраструктура Центра адаптивной физической культуры, реализуется проект «СВОя команда», работает индивидуальная система подбора спортивных дисциплин для людей с инвалидностью.

Игорь Бабушкин поставил задачу активнее выходить на работы в районах области, чтобы ни один ветеран не остался без внимания.

«Нужно сделать все, чтобы и бойцы, получившие инвалидность на фронте, и другие астраханцы с ограничениями здоровья могли жить полноценной жизнью и имели все возможности для самореализации», — резюмировал глава региона.