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В Тюменской области добыли около 470 тонн рыбы в рамках промышленного вылова

Россия » Урал » Тюмень

Предприятия Тюменской области за первое полугодие 2024 года произвели почти 1400 тонн товарной рыбы. Промышленный улов составил около 470 тонн биоресурсов. Об этом сообщил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям областной думы Владимир Ковин.

Зимняя рыбалка
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Зимняя рыбалка

По словам парламентария, рыбохозяйственный сектор региона демонстрирует устойчивую динамику развития. Такие темпы, по его оценке, имеют ключевое значение для обеспечения продовольственной безопасности.

Промышленный рыболовство: лидер — карась

В структуре промылового улова абсолютное преимущество у карася — добыто 298 тонн из 470 общих. Остальной объем пришелся на щуку, окуня, плотву, язь и другие виды.

Аквакультура: от сигов до осетра

В сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся разведением рыбы, структура производства выглядит иначе. Основные объемы пришелись на "остальные виды" — 1036 тонн. По ценным породам распределение такое:

Вид рыбы Объем (тонны)
Сиговые породы 116
Карп 126
Щука 121
Клариевый сом (замкнутые системы) 24
Сибирский осеتر (замкнутые системы) 3

Замкнутые системы водоснабжения (РАС) позволяют выращивать ценные южные и осетровые виды в суровом климате региона. Объемы пока невелики — 27 тонн в сумме — но само наличие такого производства говорит о технологическом развитии отрасли.

Восполнение запасов: 56 миллионов личинок

Департамент АПК региона продолжает работу по репродукции природных ресурсов. За полгода в водоемы выпущено 56 миллионов личинок ценных видов, преимущественно сиговых. По словам Кovina, меры направлены на создание запаса на будущие годы и поддержание экологического баланса.

"Рост объемов товарной рыбы в Тюменской области — это не только статистика. Сиговые и карповые породы дают стабильную продукцию, а развитие РАС-установок для осетра и клариевого сома показывает, что регион осваивает высокотехнологичное производство. Однако 56 миллионов личинок — это инвестиция в будущее: возврат будет через 3-5 лет. Ключевой вопрос сейчас — в продажных каналах и глубокой переработке, чтобы добавленная стоимость оставалась в регионе", — пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Экспертная проверка:
аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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