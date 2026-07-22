Трансформаторы на пределе возможностей: Кабардино-Балкарию накроет волна аномальных температур

Синоптики и спасатели предупреждают жителей Кабардино-Балкарии о наступлении экстремальной жары. В период с 13:00 до 15:00 22 июля, а также во второй половине дня 23 июля в центральных и северо-восточных районах республики ожидается повышение температуры до +38 градусов. В МЧС России по КБР уже подготовили прогнозы возможных рисков и разослали рекомендации местным властям.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Жара

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях прогнозируют возможные аварии на трансформаторных подстанциях из-за перегрузки сетей. Кроме того, аномальный зной может привести к деформации дорожного полотна и железнодорожных путей. Сельхозпредприятиям также стоит подготовиться к возможным потерям — в птицеводческих хозяйствах при таких температурах фиксируется риск падежа поголовья.

"При таких температурных значениях кратно возрастает нагрузка на силовое оборудование и транспортную инфраструктуру, что требует особого контроля со стороны надзорных органов. Помимо техногенных угроз, мы видим серьезные риски для аграрного сектора, где без должной вентиляции и водоснабжения хозяйства могут столкнуться с убытками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Местным администрациям и руководителям предприятий рекомендовали официально ввести режим повышенной готовности. Спасатели напоминают, что в условиях сухого зноя любая искра может спровоцировать масштабный пожар. Жителям советуют не находиться на открытом солнце в пиковые часы и внимательно следить за состоянием здоровья, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Для предотвращения тепловых ударов рекомендуется увеличить потребление питьевой воды и снизить физическую активность. При возникновении чрезвычайных ситуаций или резком ухудшении самочувствия необходимо немедленно обращаться по единому номеру вызова экстренных служб 112 или 101. Контроль за обстановкой в регионе осуществляется в круглосуточном режиме.