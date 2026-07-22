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Крымские семьи недооценили свои финансовые права: новые критерии перевернули порядок выплат

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Семьи в Крыму могут получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, если их доходы не превышают установленный порог. Главным условием является финансовое положение семьи относительно регионального прожиточного минимума.

Выжженный лес после пожара
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Выжженный лес после пожара

"Для того чтобы получить такую выплату, необходимо, чтобы средний доход на одного члена семьи был меньше двух региональных прожиточных минимумов для работающих", — пояснил управляющий Отделением Социального фонда РФ по Республике Крым Иван Рябоконь.

Чтобы понять, положена ли помощь, нужно рассчитать средний доход семьи. Для этого суммируют все заработки членов домохозяйства и делят полученную сумму на количество человек в семье. Если результат ниже двукратного размера прожиточного минимума для трудоспособного населения региона, семья имеет право на пособие.

Ответы на популярные вопросы

Как рассчитать доход для выплаты?

Сложите все доходы семьи за расчетный период и разделите их на число людей, проживающих вместе. Сравните итог с двойным размером регионального прожиточного минимума.

Откуда берутся деньги на эти выплаты?

Средства выделяются из материнского капитала семьи.

Экспертная проверка:
юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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