Бюджетных мест катастрофически мало: конкуренция за образование в регионе достигла пика

В Смоленской области продолжается прием документов в вузы и колледжи. На данный момент на 7,5 тысячи бюджетных мест претендуют более 20 тысяч выпускников школ, что создает высокую конкуренцию как в высшем, так и в среднем профессиональном образовании.
Подать заявление можно лично в приемной комиссии или через портал "Госуслуги". Последний способ становится основным для большинства абитуриентов.
|Уровень образования
|Срок подачи документов
|Высшее образование (вузы)
|до 25 июля
|Среднее профессиональное (колледжи, техникумы)
|до 15 августа (возможны продления)
Наибольший спрос среди абитуриентов зафиксирован на направлениях, связанных с медициной, педагогикой, строительством, информатикой и государственным управлением. Это напрямую влияет на будущий рынок труда региона: выпускники этих специальностей будут востребованы в районных больницах, школах и муниципальных администрациях.
Самый высокий конкурс наблюдается в следующих учебных заведениях:
"Количество бюджетных мест в регионе составляет более 7,5 тысячи, а заявлений подано уже свыше 20 тысяч", — сообщила заместитель председателя правительства Смоленской области — министр образования и науки Дина Хнычёва.
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