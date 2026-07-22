Бюджетных мест катастрофически мало: конкуренция за образование в регионе достигла пика

В Смоленской области продолжается прием документов в вузы и колледжи. На данный момент на 7,5 тысячи бюджетных мест претендуют более 20 тысяч выпускников школ, что создает высокую конкуренцию как в высшем, так и в среднем профессиональном образовании.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ студент в ВУЗЕ

Подать заявление можно лично в приемной комиссии или через портал "Госуслуги". Последний способ становится основным для большинства абитуриентов.

Уровень образования Срок подачи документов Высшее образование (вузы) до 25 июля Среднее профессиональное (колледжи, техникумы) до 15 августа (возможны продления)

Востребованные специальности и вузы

Наибольший спрос среди абитуриентов зафиксирован на направлениях, связанных с медициной, педагогикой, строительством, информатикой и государственным управлением. Это напрямую влияет на будущий рынок труда региона: выпускники этих специальностей будут востребованы в районных больницах, школах и муниципальных администрациях.

Самый высокий конкурс наблюдается в следующих учебных заведениях:

Смоленский государственный медицинский университет;

Смоленский государственный университет;

Региональный филиал РАНХиГС.

"Количество бюджетных мест в регионе составляет более 7,5 тысячи, а заявлений подано уже свыше 20 тысяч", — сообщила заместитель председателя правительства Смоленской области — министр образования и науки Дина Хнычёва.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов