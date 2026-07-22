Тревожное утро в петербургском метро: предотвращённый теракт изменил протоколы безопасности города

Утром 22 июля в Санкт-Петербурге ФСБ предотвратила теракт в метро, а ГУ МВД объявило об оперативно-профилактическом мероприятии в Выборгском районе. По данным спецслужб, задержанный 21-летний гражданин планировал взрыв на входе в станцию метро с целью устранения сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса. Взрывное устройство было замаскировано под GPS-трекер.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спецслужбы России с автоматами АК74М

Предотвращенный теракт в метро

Согласно сообщению ЦОС ФСБ России, задержанный был завербован украинскими спецслужбами. Молодой человек действовал по инструкции кураторов из Киева: он должен был доставить самодельный взрывной прибор к месту работы цели — сотрудника ОПК — и удаленно подорвать его. Оперативники перехватили его прямо на входе в вестибюль станции метро (название станции в открытых источниках не называется). При обыске обнаружена бомба, замаскированная под бытовой гаджет.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. В ФСБ подчеркнули, что задержанный "запищал" на рамках, раскрывая детали подготовки преступления.

Полицейский рейд в Выборгском районе

Почти параллельно пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области информировала о начале оперативно-профилактического мероприятия в Выборгском районе. Официально цель объявлена как "минимизация террористических и иных угроз". В задачах участников — проверка законности пребывания в России иностранных граждан и пресечение нелегального оборота запрещенных предметов и веществ.

Мероприятие проводится в штатном режиме, однако его синхронность с разоблачением диверсионной группы говорит о переходе правоохранительных органов в режим повышенной готовности. Жителям и гостям города рекомендуют иметь при себе документы и проявлять понимание к мерам безопасности.