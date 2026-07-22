Дикая нехватка метров в новостройках: властям пришлось пойти на радикальное изменение правил

Нижний Новгород расширяет способы обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили поправки, которые позволяют городу не только покупать готовые квартиры на рынке, но и выделять жилье в новых строящихся домах.

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Решение принял комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. До этого муниципалитет был ограничен покупкой вторичного или первичного жилья у застройщиков для последующей передачи льготникам.

"Сегодняшнее решение дает право Нижнему Новгороду не только приобретать, но и в рамках реализации программы строительства жилья также учитывать предоставление квартир детям-сиротам или лицам из числа детей-сирот", — пояснил председатель комитета Владимир Беспалов.

Одновременно с изменением полномочий депутаты утвердили методику расчета субсидий. Новый алгоритм должен оптимизировать расходы бюджета и увеличить количество квартир, доступных для данной категории граждан.

Ранее город получил в собственность 14 квартир для сирот в Новинках, Сормовском, Автозаводском, Канавинском и Кстовском районах. Все помещения прошли проверку на соответствие установленным требованиям.

Метод обеспечения жильем Статус Закупка на рынке недвижимости Действовал ранее, сохраняется Выделение в строящихся домах Одобрено новым законом

Для жителей региона это означает ускорение процесса получения жилья. Использование ресурсов собственного строительства обычно обходится бюджету дешевле и позволяет быстрее вводить квартиры в эксплуатацию, чем поиск подходящих вариантов на открытом рынке.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов