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Настоящий форс-мажор в Катаре: оператор обрек туристку на дно финансовой ямы

Россия » Поволжье » Оренбург

Ленинский районный суд Оренбурга встал на сторону туристки, которую туроператор не смог вывезти из Катара после закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Суду удалось установить: оператор предложил альтернативный маршрут через Саудовскую Аравию, но не обеспечил реальную возможность его воспользоваться — визу требовалось оформить за сутки, оплата возможна была только наличными, а российские карты не работали. Взыскано 228 380 рублей убытков, 30 000 рублей компенсации морального вреда и 70 000 рублей штрафа.

Катар
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Катар

Чем закончилась история

Оренбурженка приобрела путевку в Катар для себя и членов семьи. Во время отдыха в регионе обострился конфликт, несколько стран частично закрыли воздушное пространство. Прямой рейс отменили, запасную дату перенесли снова. Туроператор предложил вывоз через Саудовскую Аравию — но для этого нужно было за 24 часа оформить визу и оплатить её наличными. У туристок не было с собой нужной суммы в кэше, российские платёжные системы за границей не функционировали. Обращение в компанию по поводу отсутствия денег на визу ответа не получило. Женщине пришлось просить родственницу купить билеты в долг.

В суде представитель туроператора ссылался на обстоятельства непреодолимой силы и заявлял, что туристка сама отказалась от предложенного варианта. Суд иначе оценил переписку: оператор не предоставил реальную альтернативу, а фактически прекратил исполнение обязательств по вывозу клиентов. Иск удовлетворили частично.

Контекст: региональная эвакуация

В марте текущего года по поручению губернатора Оренбургской области власти региона организовали возврат 108 российских туристов из Катара, 50 из них — жители области. Операцию координировало министерство экономического развития при поддержке российских консульств. Дипломаты оперативно оформили документы для пересечения границ Саудовской Аравии и ОАЭ. Судебное решение показывает: даже при координированных действиях властей турист может оказаться один на один с финансовыми последствиями сбоя, если туроператор не выполнил свою часть договора.

"Суд верно qualificировал бездействие туроператора. Обстоятельства непреодолимой силы освобождают от ответственности только в том случае, если сторона договора доказывает: она приняла все меры, зависящие от неё, для исполнения обязательств. Предложить маршрут, который клиент физически не может оплатить из-за санкционных ограничений, — это не исполнение обязательств, а их имитация. Важно, что суд учёл не только убытки, но и моральный вред, а также применил штраф за недобросовестное исполнение договора. Это сигнал рынку: форс-мажор не отменяет долг заботы о туристе.", — пояснила Светлана Фёдорова, юрист по региональному законодательству, эксперт по защите прав граждан.
Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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