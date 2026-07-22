Настоящий форс-мажор в Катаре: оператор обрек туристку на дно финансовой ямы

Ленинский районный суд Оренбурга встал на сторону туристки, которую туроператор не смог вывезти из Катара после закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Суду удалось установить: оператор предложил альтернативный маршрут через Саудовскую Аравию, но не обеспечил реальную возможность его воспользоваться — визу требовалось оформить за сутки, оплата возможна была только наличными, а российские карты не работали. Взыскано 228 380 рублей убытков, 30 000 рублей компенсации морального вреда и 70 000 рублей штрафа.
Оренбурженка приобрела путевку в Катар для себя и членов семьи. Во время отдыха в регионе обострился конфликт, несколько стран частично закрыли воздушное пространство. Прямой рейс отменили, запасную дату перенесли снова. Туроператор предложил вывоз через Саудовскую Аравию — но для этого нужно было за 24 часа оформить визу и оплатить её наличными. У туристок не было с собой нужной суммы в кэше, российские платёжные системы за границей не функционировали. Обращение в компанию по поводу отсутствия денег на визу ответа не получило. Женщине пришлось просить родственницу купить билеты в долг.
В суде представитель туроператора ссылался на обстоятельства непреодолимой силы и заявлял, что туристка сама отказалась от предложенного варианта. Суд иначе оценил переписку: оператор не предоставил реальную альтернативу, а фактически прекратил исполнение обязательств по вывозу клиентов. Иск удовлетворили частично.
В марте текущего года по поручению губернатора Оренбургской области власти региона организовали возврат 108 российских туристов из Катара, 50 из них — жители области. Операцию координировало министерство экономического развития при поддержке российских консульств. Дипломаты оперативно оформили документы для пересечения границ Саудовской Аравии и ОАЭ. Судебное решение показывает: даже при координированных действиях властей турист может оказаться один на один с финансовыми последствиями сбоя, если туроператор не выполнил свою часть договора.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.