Настоящий форс-мажор в Катаре: оператор обрек туристку на дно финансовой ямы

Ленинский районный суд Оренбурга встал на сторону туристки, которую туроператор не смог вывезти из Катара после закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Суду удалось установить: оператор предложил альтернативный маршрут через Саудовскую Аравию, но не обеспечил реальную возможность его воспользоваться — визу требовалось оформить за сутки, оплата возможна была только наличными, а российские карты не работали. Взыскано 228 380 рублей убытков, 30 000 рублей компенсации морального вреда и 70 000 рублей штрафа.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Катар

Чем закончилась история

Оренбурженка приобрела путевку в Катар для себя и членов семьи. Во время отдыха в регионе обострился конфликт, несколько стран частично закрыли воздушное пространство. Прямой рейс отменили, запасную дату перенесли снова. Туроператор предложил вывоз через Саудовскую Аравию — но для этого нужно было за 24 часа оформить визу и оплатить её наличными. У туристок не было с собой нужной суммы в кэше, российские платёжные системы за границей не функционировали. Обращение в компанию по поводу отсутствия денег на визу ответа не получило. Женщине пришлось просить родственницу купить билеты в долг.

В суде представитель туроператора ссылался на обстоятельства непреодолимой силы и заявлял, что туристка сама отказалась от предложенного варианта. Суд иначе оценил переписку: оператор не предоставил реальную альтернативу, а фактически прекратил исполнение обязательств по вывозу клиентов. Иск удовлетворили частично.

Контекст: региональная эвакуация

В марте текущего года по поручению губернатора Оренбургской области власти региона организовали возврат 108 российских туристов из Катара, 50 из них — жители области. Операцию координировало министерство экономического развития при поддержке российских консульств. Дипломаты оперативно оформили документы для пересечения границ Саудовской Аравии и ОАЭ. Судебное решение показывает: даже при координированных действиях властей турист может оказаться один на один с финансовыми последствиями сбоя, если туроператор не выполнил свою часть договора.

"Суд верно qualificировал бездействие туроператора. Обстоятельства непреодолимой силы освобождают от ответственности только в том случае, если сторона договора доказывает: она приняла все меры, зависящие от неё, для исполнения обязательств. Предложить маршрут, который клиент физически не может оплатить из-за санкционных ограничений, — это не исполнение обязательств, а их имитация. Важно, что суд учёл не только убытки, но и моральный вред, а также применил штраф за недобросовестное исполнение договора. Это сигнал рынку: форс-мажор не отменяет долг заботы о туристе.", — пояснила Светлана Фёдорова, юрист по региональному законодательству, эксперт по защите прав граждан.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова