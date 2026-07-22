Хакасия объявила войну смертельным вирусам: 400 тысяч голов спасли от сибирской язвы вне графика

В Хакасии завершили внеплановую вакцинацию скота против особо опасных инфекций. Всего иммунизировали почти 400 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота (КРС и МРС).

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ветеринар делает укол корове на ферме

Прививочная кампания охватила защиту от бешенства, сибирской язвы и эмфизематозного карбункула. Решение о дополнительных мерах приняли из-за сложной эпизоотической обстановки в Сибири зимой и весной этого года.

"Большинство сельхозтоваропроизводителей с пониманием отнеслись к такой необходимости, однако нашлись 46 хозяйствующих субъектов, по вине которых вакцинацией не охвачено 1228 голов крупного рогатого скота, 160 овец. В числе "отказников" не только владельцы личных подворий, но и юрлица, ИП, сельскохозяйственные кооперативы", — рассказал начальник управления ветеринарии Хакасии Евгений Баулин.

Показатель Значение Всего привито животных ~ 400 000 голов Количество хозяйств-отказников 46 Непривитый скот (КРС и МРС) 1 388 голов