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Хакасия объявила войну смертельным вирусам: 400 тысяч голов спасли от сибирской язвы вне графика

Россия » Сибирь » Абакан

В Хакасии завершили внеплановую вакцинацию скота против особо опасных инфекций. Всего иммунизировали почти 400 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота (КРС и МРС).

Ветеринар делает укол корове на ферме
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ветеринар делает укол корове на ферме

Прививочная кампания охватила защиту от бешенства, сибирской язвы и эмфизематозного карбункула. Решение о дополнительных мерах приняли из-за сложной эпизоотической обстановки в Сибири зимой и весной этого года.

"Большинство сельхозтоваропроизводителей с пониманием отнеслись к такой необходимости, однако нашлись 46 хозяйствующих субъектов, по вине которых вакцинацией не охвачено 1228 голов крупного рогатого скота, 160 овец. В числе "отказников" не только владельцы личных подворий, но и юрлица, ИП, сельскохозяйственные кооперативы", — рассказал начальник управления ветеринарии Хакасии Евгений Баулин.

Показатель Значение
Всего привито животных ~ 400 000 голов
Количество хозяйств-отказников 46
Непривитый скот (КРС и МРС) 1 388 голов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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