Хакасия объявила войну смертельным вирусам: 400 тысяч голов спасли от сибирской язвы вне графика

В Хакасии завершили внеплановую вакцинацию скота против особо опасных инфекций. Всего иммунизировали почти 400 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота (КРС и МРС).
Прививочная кампания охватила защиту от бешенства, сибирской язвы и эмфизематозного карбункула. Решение о дополнительных мерах приняли из-за сложной эпизоотической обстановки в Сибири зимой и весной этого года.
"Большинство сельхозтоваропроизводителей с пониманием отнеслись к такой необходимости, однако нашлись 46 хозяйствующих субъектов, по вине которых вакцинацией не охвачено 1228 голов крупного рогатого скота, 160 овец. В числе "отказников" не только владельцы личных подворий, но и юрлица, ИП, сельскохозяйственные кооперативы", — рассказал начальник управления ветеринарии Хакасии Евгений Баулин.
|Показатель
|Значение
|Всего привито животных
|~ 400 000 голов
|Количество хозяйств-отказников
|46
|Непривитый скот (КРС и МРС)
|1 388 голов
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