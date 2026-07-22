Зарубежные аналоги оказались слабее: башкирские разработки изменили расклад в авиастроении

Башкортостан закрепил за собой статус одного из ведущих индустриальных центров России, демонстрируя рост инвестиций и технологическую независимость. На фоне внешнего санкционного давления и угроз безопасности республика переориентировала экономику на создание собственных высокотехнологичных продуктов, что позволило ей занять лидирующие позиции в национальных рейтингах промышленной и кластерной политики.

Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены Промышленные резервуары хранения на закате

Технологический суверенитет и наука

Развитие промышленности сегодня напрямую связано с защитой стратегической инфраструктуры. Это стало особенно заметно после атак беспилотников на нефтекомплекс в Салавате. В этих условиях Башкортостан делает ставку на научно-техническую базу как главный фактор независимости.

"Состояние, развитие, перспективы промышленности — это главное определяющее нашей республики. Не будет экономики, не будет ничего другого — ни политики, ни культуры", — подчеркнул Глава РБ Радий Хабиров.

Республика стабильно входит в десятку лучших регионов Национального рейтинга научно-технологического развития. Сейчас в Башкирии работают более 4,5 тысячи исследователей, причем каждый пятый моложе 29 лет. Цель к 2030 году — довести долю инновационной продукции в валовом региональном продукте до 35%.

Практические результаты уже интегрированы в ОПК и энергетику: в УМПО запустили производство полых лопаток для двигателей ПД-14, а разработанные в регионе жаропрочные сплавы для ПД-35 превосходят зарубежные аналоги. Также башкирские разработки используются в проектах "Росатома".

Промышленная экосистема ОЭЗ "Алга"

Особая экономическая зона "Алга" стала центром притяжения для капитала и технологий. По данным Минэкономразвития России, зона поднялась с 17-го на 6-е место среди всех промышленных ОЭЗ страны при эффективности работы в 95%.

Показатель ОЭЗ "Алга" Значение Количество резидентов 26 компаний Прогноз по рабочим местам более 3 000 Свежие инвестиции (с нач. 2026 г.) около 1 млрд руб.

В зоне работают предприятия нефтехимии, машиностроения и легкой промышленности. Политолог Арсен Шаяхметов связывает успех "Алги" с личным участием Радия Хабирова в лоббировании проекта и создании предсказуемых условий для крупного бизнеса.

Инвестиции и поддержка производств

Инвестиционный климат региона демонстрирует темпы роста, вдвое превышающие среднероссийские. За семь лет объем вложений в основной капитал увеличился на 76,6%, достигнув к концу 2025 года почти 853 млрд рублей.

Значительный вклад в этот процесс вносит Фонд развития промышленности РБ. С 2017 года фонд профинансировал 241 проект на 24,3 млрд рублей, что привлекло еще 27,5 млрд рублей частного капитала. Поддержку получили такие производства, как "Флагком" (закалочные аппараты), "Элком" (системные шасси) и "СВЭМ" (сверхвысокомолекулярный полиэтилен).

"Очень важно продолжать стимулирование спроса на российскую продукцию, активнее поддерживать создание импортозамещающих производств", — отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Итоги и новые горизонты

По итогам "Иннопрома-2026" Башкирия заключила 11 соглашений на сумму более 2 млрд рублей. Регион занял первое место в Приволжье по эффективности промышленной политики и вошел в топ-3 рейтинга дронификации (категория "А").

Дополнительным драйвером роста стали территории опережающего развития (ТОР). В пяти башкирских ТОР работают 143 компании, чей инвестиционный портфель составляет около 55 млрд рублей.

Аналитик Центра геополитических исследований "Берлек-Единство" Артур Сулейманов указывает на системность подхода: развитие промышленности сейчас синхронизируют с логистикой. Примером служит строительство ж/д линии "Сибай — Подольск — Новорудная" для ускорения освоения месторождений металлов. Также в республике начато строительство первого в России завода по выпуску автоклавного газобетона.

"Следующая планка по инвестициям — 1 трлн рублей, уверен, она нам тоже под силу", — заявил Радий Хабиров.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов