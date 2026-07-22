Город превратился в сплошное озеро: сильный ливень парализовал движение на дорогах Ярославля

Сильный дождь утром затопил центральные улицы и основные транспортные артерии Ярославля. Вода скопилась на проезжей части настолько, что движение автомобилей стало затруднительным.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Затопленная улица в городе

По сообщениям водителей, глубокие лужи и потоки воды появились на следующих участках города:

улица Урицкого;

Тутаевское шоссе;

проспект Ленина;

Советская, Свердлова, Чехова, Чкалова;

Рыкачева, Добрынина, Чайковского и Большая Октябрьская;

площадь у железнодорожного вокзала Ярославль-Главный.

Ситуация привела к образованию заторов на ключевых развязках города. Жителям региона рекомендуют проявлять осторожность при движении по указанным адресам, так как глубина воды в некоторых местах может привести к гидроудару двигателя или потере управления.