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Город превратился в сплошное озеро: сильный ливень парализовал движение на дорогах Ярославля

Россия » Центр » Ярославль

Сильный дождь утром затопил центральные улицы и основные транспортные артерии Ярославля. Вода скопилась на проезжей части настолько, что движение автомобилей стало затруднительным.

Затопленная улица в городе
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Затопленная улица в городе

По сообщениям водителей, глубокие лужи и потоки воды появились на следующих участках города:

  • улица Урицкого;
  • Тутаевское шоссе;
  • проспект Ленина;
  • Советская, Свердлова, Чехова, Чкалова;
  • Рыкачева, Добрынина, Чайковского и Большая Октябрьская;
  • площадь у железнодорожного вокзала Ярославль-Главный.

Ситуация привела к образованию заторов на ключевых развязках города. Жителям региона рекомендуют проявлять осторожность при движении по указанным адресам, так как глубина воды в некоторых местах может привести к гидроудару двигателя или потере управления.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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