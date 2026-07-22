Сильный дождь утром затопил центральные улицы и основные транспортные артерии Ярославля. Вода скопилась на проезжей части настолько, что движение автомобилей стало затруднительным.
По сообщениям водителей, глубокие лужи и потоки воды появились на следующих участках города:
Ситуация привела к образованию заторов на ключевых развязках города. Жителям региона рекомендуют проявлять осторожность при движении по указанным адресам, так как глубина воды в некоторых местах может привести к гидроудару двигателя или потере управления.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.