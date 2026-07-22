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Дороги в Барнауле стали другими: цифровая модернизация спасла сотни жизней водителей

Россия » Сибирь » Барнаул

В Барнауле внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) привело к сокращению числа аварий на сложных участках дорог. По данным региональной Госавтоинспекции и Минтранса, замена обычных светофоров на "умные" объекты позволила снизить количество ДТП и минимизировать тяжесть их последствий.

Городская улица с пешеходным переходом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городская улица с пешеходным переходом

Статистика аварийности на перекрестках

За первую половину 2026 года на дорогах Алтайского края зафиксировали 273 столкновения на пересечениях улиц. Жертвами этих происшествий стали девять человек, еще 359 получили ранения. Основной массив трагедий приходится на нерегулируемые участки — их доля в общей статистике аварийности составляет 72,2 %. Именно здесь происходит 88 % всех смертельных случаев.

На перекрестках со светофорным регулированием ситуация иная: на них приходится 27 % аварий и лишь 3,6 % от общего числа пострадавших. Также фиксируется снижение смертности среди пешеходов на таких объектах — показатель упал с 24 до 14 случаев.

Тип перекрестка Доля в общем числе ДТП Доля пострадавших
Нерегулируемый 72,2% 69%
Регулируемый (светофор) 27% 3,6%

"На участках с "умными" светофорами транспортные потоки строго упорядочены. Водителям не нужно угадывать приоритет проезда, а пешеходы переходят дорогу в выделенную фазу. Это помогает снизить скоростной режим и тяжесть последствий столкновений", — пояснил замначальника управления Госавтоинспекции Алтайского края Игорь Костюченко.

Развитие "умной" сети

Сейчас в Барнауле работают 65 перекрестков, оснащенных интеллектуальными системами. В текущем году специалисты модернизируют еще 15 объектов. Масштабная программа рассчитана на пять лет — за это время оборудование появится еще на 100 участках дорожной сети. Особое внимание уделят Змеиногорскому тракту.

К 2027 году власти планируют запустить единую интеллектуальную транспортную систему в полноценную эксплуатацию. По словам замминистра транспорта региона Виктора Букатова, текущий этап включает оснащение перекрестков необходимыми датчиками и контроллерами для достижения первого уровня "зрелости" ИТС в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Мнение эксперта

Развитие цифровой дорожной инфраструктуры — это не только вопрос удобства, но и способ компенсации водительских ошибок. Жесткое разделение потоков и принудительное замедление трафика перед перекрестками нивелируют риск фатальных происшествий, которые в Сибири часто усугубляются сложными метеоусловиями.

"Интеллектуальные транспортные системы позволяют гибко управлять трафиком, реагируя на заторы и погодные изменения в реальном времени. Для крупных сибирских городов, таких как Барнаул, где дорожная сеть часто перегружена, это ключевой инструмент снижения износа инфраструктуры и повышения безопасности", — отмечает специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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