Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Вода чище турецкой, а чек — как в столовой: где отдохнуть на море всего за 20 тысяч рублей
Сильный ливень затопил подземный переход вокзала Ярославль-Главный
Китайцы бросили вызов BMW и Mercedes: новый GAC S9 за 6,5 млн готов удивить россиян роскошью
Бюджетных мест катастрофически мало: конкуренция за образование в регионе достигла пика
Торговля с Японией оживилась: рекордные СПГ и нефть из РФ, из Японии - автомобили через третьи страны
Клубника против малины: какую ягоду выбрать при высоком сахаре и чувствительном ЖКТ
Тревожное утро в петербургском метро: предотвращённый теракт изменил протоколы безопасности города
Магазинные сладости больше не нужны: врачи объяснили, как есть вкусно, полезно и намного дешевле

Природа решила сменить курс: уровень Иртыша на юге области изменится из-за действий людей

Россия » Сибирь » Омск

Частые дожди могут изменить уровень воды в водоемах региона. Об этом предупредили специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Мощная гидроэлектростанция со сбросом воды в горах
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Мощная гидроэлектростанция со сбросом воды в горах

На юге области на реке Иртыш ожидается небольшой подъем воды. Причиной станут сбросы с Шульбинской ГЭС.

До начала затяжных дождей ситуация была иной: уровень воды в Иртыше и его притоках немного снизился. Наиболее заметный спад зафиксировали на реке Омь у населенного пункта Нижняя Омка — там вода уходила до 15 сантиметров в сутки.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Аграрный сектор
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Шоу-бизнес
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Нефть
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Последние материалы
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Вода чище турецкой, а чек — как в столовой: где отдохнуть на море всего за 20 тысяч рублей
Сильный ливень затопил подземный переход вокзала Ярославль-Главный
Китайцы бросили вызов BMW и Mercedes: новый GAC S9 за 6,5 млн готов удивить россиян роскошью
Бюджетных мест катастрофически мало: конкуренция за образование в регионе достигла пика
Торговля с Японией оживилась: рекордные СПГ и нефть из РФ, из Японии - автомобили через третьи страны
Клубника против малины: какую ягоду выбрать при высоком сахаре и чувствительном ЖКТ
Тревожное утро в петербургском метро: предотвращённый теракт изменил протоколы безопасности города
Магазинные сладости больше не нужны: врачи объяснили, как есть вкусно, полезно и намного дешевле
Дикая нехватка метров в новостройках: властям пришлось пойти на радикальное изменение правил
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.