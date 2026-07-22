Природа решила сменить курс: уровень Иртыша на юге области изменится из-за действий людей

Частые дожди могут изменить уровень воды в водоемах региона. Об этом предупредили специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Мощная гидроэлектростанция со сбросом воды в горах

На юге области на реке Иртыш ожидается небольшой подъем воды. Причиной станут сбросы с Шульбинской ГЭС.

До начала затяжных дождей ситуация была иной: уровень воды в Иртыше и его притоках немного снизился. Наиболее заметный спад зафиксировали на реке Омь у населенного пункта Нижняя Омка — там вода уходила до 15 сантиметров в сутки.