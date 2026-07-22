14 тысяч пензенцев обманули бюрократию: купив протезы без очередей и справок

С начала 2026 года жители Пензенской области оформили более 14 тысяч электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации. На эти цели из федерального бюджета направлено свыше 480 миллионов рублей.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ биопротез

Мера поддержки рассчитана на людей с инвалидностью — в том числе детей, ветеранов боевых действий и граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По данным Отделения Социального фонда России (СФР) по региону, лидерами спроса стали протезы и ортезы, кресла-коляски, ортопедическая обувь, трости и средства ежедневного ухода.

Как работает электронный сертификат

Сертификат выдаётся в рамках индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА). В нём зафиксированы максимальная стоимость изделия, которую покрывает государство, и перечень допустимых к покупке средств. Выбрать и заказать технику можно самостоятельно — в обычных магазинах или на маркетплейсах. Оплата проходит через банковскую карту платёжной системы "Мир".

Если выбранное изделие дороже номинала сертификата, разницу оплачивают за свой счёт. Если дешевле — неиспользованный остаток средств вернуть наличными нельзя.

Параметр Значение Выдано сертификатов с начала 2026 года Более 14 000 Направлено средств Свыше 480 млн руб. Срок действия сертификата (большинство ТСР) 1 год Срок действия (подгузники, абсорбирующее бельё) 90 дней Срок рассмотрения заявления 2 рабочих дня

"Электронный сертификат даёт человеку возможность самостоятельно выбрать производителя, модель и продавца технических средств реабилитации. Это особенно важно для изделий, требующих индивидуальной подгонки", — подчеркнул управляющий Отделением СФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Как оформить сертификат

Заявление принимают через портал "Госуслуги", в клиентской службе Отделения СФР по Пензенской области и в многофункциональных центрах (МФЦ). Решение о выдаче принимается в течение двух рабочих дней. Срок действия сертификата не может превышать срок действия индивидуальной программы реабилитации.