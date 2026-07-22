14 тысяч пензенцев обманули бюрократию: купив протезы без очередей и справок

С начала 2026 года жители Пензенской области оформили более 14 тысяч электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации. На эти цели из федерального бюджета направлено свыше 480 миллионов рублей.
Мера поддержки рассчитана на людей с инвалидностью — в том числе детей, ветеранов боевых действий и граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По данным Отделения Социального фонда России (СФР) по региону, лидерами спроса стали протезы и ортезы, кресла-коляски, ортопедическая обувь, трости и средства ежедневного ухода.
Сертификат выдаётся в рамках индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА). В нём зафиксированы максимальная стоимость изделия, которую покрывает государство, и перечень допустимых к покупке средств. Выбрать и заказать технику можно самостоятельно — в обычных магазинах или на маркетплейсах. Оплата проходит через банковскую карту платёжной системы "Мир".
Если выбранное изделие дороже номинала сертификата, разницу оплачивают за свой счёт. Если дешевле — неиспользованный остаток средств вернуть наличными нельзя.
|Параметр
|Значение
|Выдано сертификатов с начала 2026 года
|Более 14 000
|Направлено средств
|Свыше 480 млн руб.
|Срок действия сертификата (большинство ТСР)
|1 год
|Срок действия (подгузники, абсорбирующее бельё)
|90 дней
|Срок рассмотрения заявления
|2 рабочих дня
"Электронный сертификат даёт человеку возможность самостоятельно выбрать производителя, модель и продавца технических средств реабилитации. Это особенно важно для изделий, требующих индивидуальной подгонки", — подчеркнул управляющий Отделением СФР по Пензенской области Михаил Буданов.
Заявление принимают через портал "Госуслуги", в клиентской службе Отделения СФР по Пензенской области и в многофункциональных центрах (МФЦ). Решение о выдаче принимается в течение двух рабочих дней. Срок действия сертификата не может превышать срок действия индивидуальной программы реабилитации.
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