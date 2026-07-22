В Красноярске выбирают подрядчика для строительства велопешеходного моста на остров Татышев. Работы должны начаться в сентябре, сообщил мэр города Сергей Верещагин. Проект обойдётся городскому бюджету в 1,06 миллиарда рублей.
Строительство начнут с подготовки насыпей на обоих берегах, после чего перейдут к установке опор. Длина самого моста составит 279 метров, общая протяженность объекта вместе с эстакадными подходами достигнет 633 метров.
Чтобы избежать конфликтов между разными группами пользователей, потоки пешеходов и велосипедистов разделят по разным полосам. В проекте также предусмотрели архитектурную подсветку конструкции. Старый аварийный мост демонтируют.
|Параметр
|Показатель
|Стоимость контракта
|1,06 млрд рублей
|Длина переправы
|279 метров
|Общая длина с подходами
|633 метра
Мост станет узлом новой транспортной сети. На самом острове Татышев проложат дорожки, которые свяжут переправу с центральной частью острова. Торги на проектирование восточного участка территории объявят до конца этого года.
Параллельно обновят пространство со стороны улицы Якутской. Здесь заасфальтируют дорогу, установят освещение, построят парковку и детскую площадку. Также модернизируют зону для выгула собак. Проект благоустройства этого участка уже готов.
"В Красноярске начали определять подрядчика для строительства велопешеходного моста на остров Татышев", — сообщил мэр Сергей Верещагин.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.