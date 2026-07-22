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Топливный кризис подобрался к границам региона: власти нашли способ остановить хаос на заправках

Россия » Центр » Тамбов

В Тамбовской области запустили круглосуточную горячую линию для жителей и предпринимателей, столкнувшихся с проблемами при покупке топлива.

Телефон "горячей линии"
Фото: unsplash.com by Charanjeet Dhiman is licensed under Free to use under the Unsplash License
Телефон "горячей линии"

Телефон доверия поможет тем, кто заметил дефицит горючего на заправках или необоснованный рост цен. Операторы консультируют звонящих и передают жалобы в профильные ведомства для быстрого решения проблем.

"Линия работает в режиме 24 часа в сутки, чтобы обеспечить поддержку населения и бизнеса", — сообщили в региональных властях.

Для обычного водителя или фермера из районного центра такая мера означает возможность зафиксировать нарушение правил торговли или факт отсутствия топлива здесь и сейчас. Это позволяет правительству области видеть реальную картину на рынке, а не полагаться только на отчеты.

Возможности горячей линии Результат для жителя
Сообщение о дефиците Оперативный контроль за поставками на конкретную АЗС
Жалоба на стоимость Проверка обоснованности цены контролирующими органами
Консультация Помощь в поиске альтернативных источников топлива

Необходимость такого инструмента появилась из-за нестабильности на топливном рынке региона. Сейчас власти пытаются сгладить последствия этих колебаний, чтобы они не ударили по сельскому хозяйству и транспортной доступности сел.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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