В Тамбовской области запустили круглосуточную горячую линию для жителей и предпринимателей, столкнувшихся с проблемами при покупке топлива.
Телефон доверия поможет тем, кто заметил дефицит горючего на заправках или необоснованный рост цен. Операторы консультируют звонящих и передают жалобы в профильные ведомства для быстрого решения проблем.
"Линия работает в режиме 24 часа в сутки, чтобы обеспечить поддержку населения и бизнеса", — сообщили в региональных властях.
Для обычного водителя или фермера из районного центра такая мера означает возможность зафиксировать нарушение правил торговли или факт отсутствия топлива здесь и сейчас. Это позволяет правительству области видеть реальную картину на рынке, а не полагаться только на отчеты.
|Возможности горячей линии
|Результат для жителя
|Сообщение о дефиците
|Оперативный контроль за поставками на конкретную АЗС
|Жалоба на стоимость
|Проверка обоснованности цены контролирующими органами
|Консультация
|Помощь в поиске альтернативных источников топлива
Необходимость такого инструмента появилась из-за нестабильности на топливном рынке региона. Сейчас власти пытаются сгладить последствия этих колебаний, чтобы они не ударили по сельскому хозяйству и транспортной доступности сел.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.