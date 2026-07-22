Брошенные сельхозугодья обернулись для владельцев нежданными последствиями: начались масштабные проверки

В Максатихинском округе Тверской области Россельхознадзор обнаружил заброшенные сельхозугодья площадью более 380 гектаров. Участки пашни вблизи деревни Антонидово давно не обрабатывали: поля полностью заросли кустарником, сорняками и деревьями.
Земли принадлежат двум частным владельцам, которые владеют ими пополам с 2012 года. Проверка показала, что признаки сельскохозяйственной деятельности на территории отсутствуют.
"Собственникам объявили предостережение. Им рекомендовано очистить участки от древесно-кустарниковой растительности согласно утвержденному проекту культуртехнической мелиорации", — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
Теперь владельцам придется привести землю в порядок, иначе им грозит административный штраф. В худшем случае участки могут изъять. В регионе уже есть случаи, когда заброшенные пашни забирали у собственников через суд и продавали с торгов новым владельцам.
|Параметр
|Данные
|Местоположение
|Тверская область, Максатихинский округ, д. Антонидово
|Площадь заброшенных земель
|Более 380 га
|Срок владения участками
|С января 2012 года
Это комплекс работ по очистке земли от сорняков, кустарников и деревьев, чтобы вернуть участок в состояние, пригодное для пахоты и посева.
Да. Согласно закону, если сельхозугодья не используются по назначению или их состояние ухудшается (зарастают), государство имеет право изъять участок через суд.
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