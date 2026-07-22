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Брошенные сельхозугодья обернулись для владельцев нежданными последствиями: начались масштабные проверки

Россия » Центр » Тверь

В Максатихинском округе Тверской области Россельхознадзор обнаружил заброшенные сельхозугодья площадью более 380 гектаров. Участки пашни вблизи деревни Антонидово давно не обрабатывали: поля полностью заросли кустарником, сорняками и деревьями.

Лопата
Фото: Designed by Freepik by nuraghies, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лопата

Земли принадлежат двум частным владельцам, которые владеют ими пополам с 2012 года. Проверка показала, что признаки сельскохозяйственной деятельности на территории отсутствуют.

"Собственникам объявили предостережение. Им рекомендовано очистить участки от древесно-кустарниковой растительности согласно утвержденному проекту культуртехнической мелиорации", — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Теперь владельцам придется привести землю в порядок, иначе им грозит административный штраф. В худшем случае участки могут изъять. В регионе уже есть случаи, когда заброшенные пашни забирали у собственников через суд и продавали с торгов новым владельцам.

Параметр Данные
Местоположение Тверская область, Максатихинский округ, д. Антонидово
Площадь заброшенных земель Более 380 га
Срок владения участками С января 2012 года

Ответы на популярные вопросы

Что такое культуртехническая мелиорация?

Это комплекс работ по очистке земли от сорняков, кустарников и деревьев, чтобы вернуть участок в состояние, пригодное для пахоты и посева.

Могут ли действительно забрать землю?

Да. Согласно закону, если сельхозугодья не используются по назначению или их состояние ухудшается (зарастают), государство имеет право изъять участок через суд.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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