Брошенные сельхозугодья обернулись для владельцев нежданными последствиями: начались масштабные проверки

В Максатихинском округе Тверской области Россельхознадзор обнаружил заброшенные сельхозугодья площадью более 380 гектаров. Участки пашни вблизи деревни Антонидово давно не обрабатывали: поля полностью заросли кустарником, сорняками и деревьями.

Фото: Designed by Freepik by nuraghies, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лопата

Земли принадлежат двум частным владельцам, которые владеют ими пополам с 2012 года. Проверка показала, что признаки сельскохозяйственной деятельности на территории отсутствуют.

"Собственникам объявили предостережение. Им рекомендовано очистить участки от древесно-кустарниковой растительности согласно утвержденному проекту культуртехнической мелиорации", — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Теперь владельцам придется привести землю в порядок, иначе им грозит административный штраф. В худшем случае участки могут изъять. В регионе уже есть случаи, когда заброшенные пашни забирали у собственников через суд и продавали с торгов новым владельцам.

Параметр Данные Местоположение Тверская область, Максатихинский округ, д. Антонидово Площадь заброшенных земель Более 380 га Срок владения участками С января 2012 года

Ответы на популярные вопросы

Что такое культуртехническая мелиорация?

Это комплекс работ по очистке земли от сорняков, кустарников и деревьев, чтобы вернуть участок в состояние, пригодное для пахоты и посева.

Могут ли действительно забрать землю?

Да. Согласно закону, если сельхозугодья не используются по назначению или их состояние ухудшается (зарастают), государство имеет право изъять участок через суд.