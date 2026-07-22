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Город просто завалило ветками: ночной шторм в Ярославле парализовал движение в ряде районов

Россия » Центр » Ярославль

Ночной ливень с сильным ветром привел к падению деревьев в разных частях Ярославля. Одно из них перегородило дорогу рядом с торговым центром "Фараон", еще один случай зафиксировали в Красноперекопском районе.

Поваленное дерево на улице
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Поваленное дерево на улице

Особую тревогу вызывают деревья во дворах жилых домов. На улице Носкова, 10 рухнуло дерево, а соседняя старая липа теперь угрожает обрушиться на жилой дом, парковку и проход к поликлинике.

"Заявки в УК и администрацию делали постоянно. Два месяца назад приехал представитель управляющей компании, составил акт и уехал", — сообщают жители дома.

Для горожан эта ситуация стала подтверждением того, что формальные проверки и акты не гарантируют безопасности. Теперь жителям приходится ждать реальных работ по распилу аварийных стволов, чтобы избежать новых происшествий.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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