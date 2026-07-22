Ночной ливень с сильным ветром привел к падению деревьев в разных частях Ярославля. Одно из них перегородило дорогу рядом с торговым центром "Фараон", еще один случай зафиксировали в Красноперекопском районе.
Особую тревогу вызывают деревья во дворах жилых домов. На улице Носкова, 10 рухнуло дерево, а соседняя старая липа теперь угрожает обрушиться на жилой дом, парковку и проход к поликлинике.
"Заявки в УК и администрацию делали постоянно. Два месяца назад приехал представитель управляющей компании, составил акт и уехал", — сообщают жители дома.
Для горожан эта ситуация стала подтверждением того, что формальные проверки и акты не гарантируют безопасности. Теперь жителям приходится ждать реальных работ по распилу аварийных стволов, чтобы избежать новых происшествий.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.