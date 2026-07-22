Разве можно так торговать светом: сделка в Красноярском крае обернулась судебным крахом

В Красноярском крае прокуратура добилась возврата муниципалитету 48 объектов электросетевого хозяйства, которые администрация Мотыгинского района незаконно продала частной компании ООО "Сила Сибири" за 195 млн рублей.

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Сделку суд признал ничтожным. Объекты — подстанции, линии электропередач, целые сетевые комплексы — являются единственным источником электроснабжения сразу нескольких населённых пунктов. По закону такую инфраструктуру нельзя отчуждать в частную собственность: она предназначена для обслуживания жителей и должна оставаться в муниципальной собственности. Кроме того, в договоре отсутствовали обязательные инвестиционные обязательства покупателя. Прокуратура края обратилась в суд после обнаружения нарушений. Суд полностью разделил позицию надзорного ведомства. Теперь администрация района может передать оборудование в аренду "Силе Сибири" или на безвозмездной основе "Россети Сибири" — главное условие: свет в домах людей не должен гаснуть.

"Исключительная социальная значимость электросетевого имущества для населённых пунктов Сибири и Северного Кавказа требует особого правового режима. Муниципалитеты не имеют права просто продавать такие активы, даже если бюджету не хватает денег на содержание. Закон преследует одну цель — гарантировать бесперебойную электроснабженность людей. Отсутствие инвестиционных обязательств в договоре делает сделку не просто рискованной, а бессмысленной с точки зрения общественного интереса: покупатель получает монополию на сети без обязательств их развивать или модернизировать. Возврат имущества в муниципальную собственность — единственно верное решение, но дальше району предстоит сложная работа: найти компетентного оператора, обеспечить финансирование ремонта и не допустить разрыва в электроснабжении в период перехода", — пояснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

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