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Разве можно так торговать светом: сделка в Красноярском крае обернулась судебным крахом

Россия » Сибирь » Красноярск

В Красноярском крае прокуратура добилась возврата муниципалитету 48 объектов электросетевого хозяйства, которые администрация Мотыгинского района незаконно продала частной компании ООО "Сила Сибири" за 195 млн рублей.

Статуя Правосудия перед зданием суда
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Статуя Правосудия перед зданием суда

Сделку суд признал ничтожным. Объекты — подстанции, линии электропередач, целые сетевые комплексы — являются единственным источником электроснабжения сразу нескольких населённых пунктов. По закону такую инфраструктуру нельзя отчуждать в частную собственность: она предназначена для обслуживания жителей и должна оставаться в муниципальной собственности. Кроме того, в договоре отсутствовали обязательные инвестиционные обязательства покупателя. Прокуратура края обратилась в суд после обнаружения нарушений. Суд полностью разделил позицию надзорного ведомства. Теперь администрация района может передать оборудование в аренду "Силе Сибири" или на безвозмездной основе "Россети Сибири" — главное условие: свет в домах людей не должен гаснуть.

"Исключительная социальная значимость электросетевого имущества для населённых пунктов Сибири и Северного Кавказа требует особого правового режима. Муниципалитеты не имеют права просто продавать такие активы, даже если бюджету не хватает денег на содержание. Закон преследует одну цель — гарантировать бесперебойную электроснабженность людей. Отсутствие инвестиционных обязательств в договоре делает сделку не просто рискованной, а бессмысленной с точки зрения общественного интереса: покупатель получает монополию на сети без обязательств их развивать или модернизировать. Возврат имущества в муниципальную собственность — единственно верное решение, но дальше району предстоит сложная работа: найти компетентного оператора, обеспечить финансирование ремонта и не допустить разрыва в электроснабжении в период перехода", — пояснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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