Более 20 тысяч жителей Бурятии вышли на пенсию досрочно благодаря льготному стажу за работу в северных районах. С начала 2026 года это право получили еще 212 человек.
Всего в республике досрочные выплаты получают свыше 73 тысяч жителей, при этом "северная" льгота остается самой востребованной.
Для оформления северной пенсии нужно подтвердить стаж и накопить пенсионные баллы. Возраст выхода на пенсию снижают на пять лет: женщины уходят на отдых в 54 года, мужчины — в 59.
|Требование
|Условие
|Северный стаж
|20 календарных лет
|Общий стаж (мужчины)
|от 25 лет
|Общий стаж (женщины)
|от 20 лет
|Пенсионные баллы
|30 баллов
Если полный срок выслуги не набран, но есть стаж от 7,5 лет в северных районах, возраст выхода на пенсию все равно снижают: за каждый год работы в таких условиях планка опускается на четыре месяца.
Отдельные правила действуют для многодетных матерей. Женщина, родившая двоих и более детей и работавшая на Севере, может стать пенсионеркой в 50 лет.
В Бурятии к районам со сложными климатическими условиями относятся:
Досрочный выход на пенсию компенсирует нагрузку, связанную с работой в условиях долгой зимы и ограниченного летнего периода.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.