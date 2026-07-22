Стаж в Бурятии перевернул всё: северная льгота открыла путь к отдыху задолго до общего срока

Более 20 тысяч жителей Бурятии вышли на пенсию досрочно благодаря льготному стажу за работу в северных районах. С начала 2026 года это право получили еще 212 человек.

Фото: Pravda.Ru by Артём Логинов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионерка считает деньги

Всего в республике досрочные выплаты получают свыше 73 тысяч жителей, при этом "северная" льгота остается самой востребованной.

Требования для досрочного выхода

Для оформления северной пенсии нужно подтвердить стаж и накопить пенсионные баллы. Возраст выхода на пенсию снижают на пять лет: женщины уходят на отдых в 54 года, мужчины — в 59.

Требование Условие Северный стаж 20 календарных лет Общий стаж (мужчины) от 25 лет Общий стаж (женщины) от 20 лет Пенсионные баллы 30 баллов

Если полный срок выслуги не набран, но есть стаж от 7,5 лет в северных районах, возраст выхода на пенсию все равно снижают: за каждый год работы в таких условиях планка опускается на четыре месяца.

Отдельные правила действуют для многодетных матерей. Женщина, родившая двоих и более детей и работавшая на Севере, может стать пенсионеркой в 50 лет.

Зоны действия льготы

В Бурятии к районам со сложными климатическими условиями относятся:

Баунтовский эвенкийский;

Баргузинский;

Курумканский;

Окинский;

Муйский;

Северо-Байкальский район и город Северобайкальск.

Досрочный выход на пенсию компенсирует нагрузку, связанную с работой в условиях долгой зимы и ограниченного летнего периода.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов