Управление ФАС по Тверской области выявило нарушения в радиорекламе крупного банка. В аудиоролике клиентам обещали ставку 15% годовых "без лишних условий", однако на практике высокая доходность была доступна далеко не всем.
Проверка показала, что ставка 15% предоставлялась только при соблюдении ряда дополнительных требований. Базовый процент по вкладу мог составлять всего 0,01%. Эту критически важную информацию банк в рекламе проигнорировал.
По мнению антимонопольной службы, такая формулировка обманывает людей и создает ложное впечатление о легком доступе к высокому доходу. Для обычного жителя региона, который выбирает банк для сбережений, подобные "сюрпризы" означают потерю прибыли.
Ведомство признало рекламу ненадлежащей. Материалы уже переданы в профильные органы для возбуждения административного производства.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.