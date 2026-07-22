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15% без условий превратились в миф: Тверская ФАС раскрыла ловушку для вкладчиков крупного банка

Россия » Центр » Тверь

Управление ФАС по Тверской области выявило нарушения в радиорекламе крупного банка. В аудиоролике клиентам обещали ставку 15% годовых "без лишних условий", однако на практике высокая доходность была доступна далеко не всем.

Здание Федеральной антимонопольной службы
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Здание Федеральной антимонопольной службы

Проверка показала, что ставка 15% предоставлялась только при соблюдении ряда дополнительных требований. Базовый процент по вкладу мог составлять всего 0,01%. Эту критически важную информацию банк в рекламе проигнорировал.

По мнению антимонопольной службы, такая формулировка обманывает людей и создает ложное впечатление о легком доступе к высокому доходу. Для обычного жителя региона, который выбирает банк для сбережений, подобные "сюрпризы" означают потерю прибыли.

Ведомство признало рекламу ненадлежащей. Материалы уже переданы в профильные органы для возбуждения административного производства.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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