15% без условий превратились в миф: Тверская ФАС раскрыла ловушку для вкладчиков крупного банка

Управление ФАС по Тверской области выявило нарушения в радиорекламе крупного банка. В аудиоролике клиентам обещали ставку 15% годовых "без лишних условий", однако на практике высокая доходность была доступна далеко не всем.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Здание Федеральной антимонопольной службы

Проверка показала, что ставка 15% предоставлялась только при соблюдении ряда дополнительных требований. Базовый процент по вкладу мог составлять всего 0,01%. Эту критически важную информацию банк в рекламе проигнорировал.

По мнению антимонопольной службы, такая формулировка обманывает людей и создает ложное впечатление о легком доступе к высокому доходу. Для обычного жителя региона, который выбирает банк для сбережений, подобные "сюрпризы" означают потерю прибыли.

Ведомство признало рекламу ненадлежащей. Материалы уже переданы в профильные органы для возбуждения административного производства.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова