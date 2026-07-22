Неприметные контейнеры превратились в мощный барьер: региональная акция стала примером для всей страны

В школах и детских садах Смоленской области собрали пять тонн использованных батареек. Акция прошла в 93 образовательных учреждениях региона: в 59 школах и 34 детских садах.

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Все собранные элементы питания передали на специализированное предприятие, где их утилизируют безопасным способом.

"Вопросы экологии — одно из важнейших направлений нашей работы. В центре внимания — создание и функционирование объектов в сфере обращения с отходами в Смоленской области, а также достижение всех ключевых показателей федерального проекта "Экономика замкнутого цикла”, входящего в нацпроект "Экологическое благополучие”", — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Показатель Значение Общий вес собранных батареек 5 тонн Количество школ-участниц 59 Количество детских садов-участников 34

Сбор опасных отходов в образовательных центрах позволяет приучить детей и родителей к правильной утилизации химии. Батарейки содержат тяжелые металлы, которые при попадании в почву или воду наносят вред экологии региона.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов