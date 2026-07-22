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Призрак на Ленина ждал хозяина восемь лет: Кировская область вложит миллионы в спасение долгстроя

Россия » Поволжье » Киров

Правительство Кировской области выкупит долгострой ЖК "Вознесенский" на улице Ленина. Власти региона планируют завершить строительство объекта, который стоит замороженным с 2017 года.

Строительство жилого комплекса
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строительство жилого комплекса

Здание по адресу Ленина, 31 сейчас принадлежит публично-правовой компании "Фонд развития территорий". Сейчас готовность жилого комплекса составляет 66,6%.

"Объект находится в собственности у публично-правовой компании 'Фонд развития территорий'. Фонд в приоритетном порядке предложил Кировской области его приобрести", — пояснил глава правительства Кировской области Михаил Сандалов.

Средства на сделку заложили в поправки к областному бюджету на 2026 год. После перехода прав собственности регион намерен передать объект новому застройщику через механизм комплексного развития территории (КРТ).

Параметр Данные по ЖК "Вознесенский"
Дата начала строительства 2015 год
Причина остановки работ Банкротство застройщика (2017 г.)
Текущая готовность 66,6%
Срок финансирования выкупа Бюджет 2026 года

Решение о выкупе обсудили на заседании профильного комитета областного Заксобрания. Ожидается, что передача объекта в собственность области позволит избежать дальнейшего разрушения здания в центре города и даст шанс обманутым дольщикам получить свои квартиры.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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