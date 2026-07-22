Призрак на Ленина ждал хозяина восемь лет: Кировская область вложит миллионы в спасение долгстроя

Правительство Кировской области выкупит долгострой ЖК "Вознесенский" на улице Ленина. Власти региона планируют завершить строительство объекта, который стоит замороженным с 2017 года.
Здание по адресу Ленина, 31 сейчас принадлежит публично-правовой компании "Фонд развития территорий". Сейчас готовность жилого комплекса составляет 66,6%.
"Объект находится в собственности у публично-правовой компании 'Фонд развития территорий'. Фонд в приоритетном порядке предложил Кировской области его приобрести", — пояснил глава правительства Кировской области Михаил Сандалов.
Средства на сделку заложили в поправки к областному бюджету на 2026 год. После перехода прав собственности регион намерен передать объект новому застройщику через механизм комплексного развития территории (КРТ).
|Параметр
|Данные по ЖК "Вознесенский"
|Дата начала строительства
|2015 год
|Причина остановки работ
|Банкротство застройщика (2017 г.)
|Текущая готовность
|66,6%
|Срок финансирования выкупа
|Бюджет 2026 года
Решение о выкупе обсудили на заседании профильного комитета областного Заксобрания. Ожидается, что передача объекта в собственность области позволит избежать дальнейшего разрушения здания в центре города и даст шанс обманутым дольщикам получить свои квартиры.
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