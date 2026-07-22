Ладога захлестнула круизный лайнер на сутки: пассажиры лишились последней капли питьевой воды

Штормовой ветер на Ладоге задержал теплоход «Принцесса Анабелла» в Лодейном Поле на сутки. У 65 пассажиров кончилась питьевая вода — сотрудники Леноблводоканала привезли цистерну.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пассажирский теплоход преодолевает сильный шторм

Круиз на трёхпалубном судне длиной 80 метров превратился в вынужденную стоянку вечером 19 июля. К 21 июля запасы питьевой воды на борту исчерпались. Леноблводоканал оперативно организовал подачу воды автоцистерной прямо к причалу.

«Принцесса Анабелла» построена в Нидерландах, изначально служил Красному Кресту, за последние два десятилетия дважды проходила глубокую реконструкцию. Судно рассчитано на 92 пассажира, на борту находилось 65 человек.

Погода диктует условия

Непогода затронула не только Ладогу. В Петербурге ночью на 21 июля решили не разводить Литейный мост — сильный северо-восточный ветер сделал маневр небезопасным. Тот же день вошел в историю метеонаблюдений как один из самых холодных 21 июля за всё время измерений.

"Ситуация с теплоходом — классический пример того, как стихийное бедствие мгновенно переводит бытовые инженерные системы в режим повышенной готовности. Водоснабжение — первая статья выживания, и здесь сработал алгоритм: запрос — логистика — подача. Но системный вопрос остаётся: насколько инфраструктура портов и причалов готова к автономному обеспечению пассажировских судов на длительное время. Лодейное Поле — не первый раз принимает задержанные корабли, и наличие там компетентной водоканальной службы, способной за часы поставить цистерну к борту, говорит о работоспособности местного ЖКХ лучше любых отчётов", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова