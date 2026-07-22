В селе Мизино-Лапшиновка Татищевского района Саратовской области завершили ремонт двух ключевых участков дорог. Работы прошли по региональной программе, которую курирует губернатор Роман Бусаргин.
Асфальт уложили на улице Школьной и на подъезде к местному фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП). Новые дороги упростили доступ жителей к медицине и образованию.
Улица Школьная стала центром благоустройства села. Здесь уже построили пристройку к школе, заасфальтировали прилегающую площадку и обновили мемориал в честь павших воинов.
"Раньше дорога была одно название. Для большого села центральные улицы нужно асфальтировать. Собираемся с жителями и решаем вопросы", — рассказала Нина Новикова, старшая по улице.
В Татищевском районе до конца года обновят пять сельских участков общей длиной 11 километров. Это часть более крупного областного плана по развитию сельской инфраструктуры.
|Показатель
|Значение
|Объем финансирования в этом году
|1,34 млрд рублей
|Количество объектов в плане на год
|около 900
|Общая протяженность работ в этом году
|215 км
|Итог программы за пять лет
|более 1,5 тыс. км
"Дорожники отремонтировали половину участков, запланированных к обновлению в этом году", — сообщил министр дорожного хозяйства Федор Котельников.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.