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Десять лет ждали асфальт у школы: Саратовская область наконец соединила детей с врачами

Россия » Поволжье » Саратов

В селе Мизино-Лапшиновка Татищевского района Саратовской области завершили ремонт двух ключевых участков дорог. Работы прошли по региональной программе, которую курирует губернатор Роман Бусаргин.

Строительство дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строительство дороги

Асфальт уложили на улице Школьной и на подъезде к местному фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП). Новые дороги упростили доступ жителей к медицине и образованию.

Улица Школьная стала центром благоустройства села. Здесь уже построили пристройку к школе, заасфальтировали прилегающую площадку и обновили мемориал в честь павших воинов.

"Раньше дорога была одно название. Для большого села центральные улицы нужно асфальтировать. Собираемся с жителями и решаем вопросы", — рассказала Нина Новикова, старшая по улице.

Масштабы дорожных работ

В Татищевском районе до конца года обновят пять сельских участков общей длиной 11 километров. Это часть более крупного областного плана по развитию сельской инфраструктуры.

Показатель Значение
Объем финансирования в этом году 1,34 млрд рублей
Количество объектов в плане на год около 900
Общая протяженность работ в этом году 215 км
Итог программы за пять лет более 1,5 тыс. км

"Дорожники отремонтировали половину участков, запланированных к обновлению в этом году", — сообщил министр дорожного хозяйства Федор Котельников.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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