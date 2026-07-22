Десять лет ждали асфальт у школы: Саратовская область наконец соединила детей с врачами

В селе Мизино-Лапшиновка Татищевского района Саратовской области завершили ремонт двух ключевых участков дорог. Работы прошли по региональной программе, которую курирует губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Строительство дороги

Асфальт уложили на улице Школьной и на подъезде к местному фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП). Новые дороги упростили доступ жителей к медицине и образованию.

Улица Школьная стала центром благоустройства села. Здесь уже построили пристройку к школе, заасфальтировали прилегающую площадку и обновили мемориал в честь павших воинов.

"Раньше дорога была одно название. Для большого села центральные улицы нужно асфальтировать. Собираемся с жителями и решаем вопросы", — рассказала Нина Новикова, старшая по улице.

Масштабы дорожных работ

В Татищевском районе до конца года обновят пять сельских участков общей длиной 11 километров. Это часть более крупного областного плана по развитию сельской инфраструктуры.

Показатель Значение Объем финансирования в этом году 1,34 млрд рублей Количество объектов в плане на год около 900 Общая протяженность работ в этом году 215 км Итог программы за пять лет более 1,5 тыс. км

"Дорожники отремонтировали половину участков, запланированных к обновлению в этом году", — сообщил министр дорожного хозяйства Федор Котельников.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов