В Ульяновской области сформировался список крупнейших работодателей и самых высокооплачиваемых специальностей. Данные подготовили специалисты регионального агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов.
Лидерами по количеству открытых позиций стали промышленные гиганты региона. Наибольший спрос на кадры зафиксировали в авиастроении и автомобилестроении.
|Работодатель
|Количество вакансий
|Филиал АО "Ил"-Авиастар
|817
|ООО "УАЗ"
|761
|АО "Ульяновский патронный завод"
|161
|АО "Ульяновский механический завод"
|158
|ООО "Завод тяжелых станков Ульяновск"
|19
По уровню оплаты труда лидируют управленческие позиции в научно-технической и производственной сферах, а также квалифицированные специалисты строительного сектора.
|Профессия (Компания)
|Заработная плата, руб.
|Директор лаборатории (УНТЦ филиал ФГУП ВИАМ)
|150 000
|Мастер строительных и монтажных работ (ООО "Техмаш")
|110 000
|Мастер производственного участка (Филиал АО "Ил"-Авиастар)
|110 000
|Начальник производства (ООО "Сфера")
|100 000
|Шеф-повар (ООО "Другие рестораны")
|100 000
Высокий спрос на кадры в промышленном секторе подтверждает статус области как одного из центров машиностроения и авиастроения страны. Для соискателей это означает возможность трудоустройства на предприятия с государственным участием или крупные частные заводы с фиксированными ставками.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.