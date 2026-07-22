Промышленные гиганты региона объявили охоту на тысячи рук: создали дефицит кадров, которого не было десятилетиями

В Ульяновской области сформировался список крупнейших работодателей и самых высокооплачиваемых специальностей. Данные подготовили специалисты регионального агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов.

Фото: commons.wikimedia.org. by Stanislav Gusev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ульяновск

Лидерами по количеству открытых позиций стали промышленные гиганты региона. Наибольший спрос на кадры зафиксировали в авиастроении и автомобилестроении.

Работодатель Количество вакансий Филиал АО "Ил"-Авиастар 817 ООО "УАЗ" 761 АО "Ульяновский патронный завод" 161 АО "Ульяновский механический завод" 158 ООО "Завод тяжелых станков Ульяновск" 19

По уровню оплаты труда лидируют управленческие позиции в научно-технической и производственной сферах, а также квалифицированные специалисты строительного сектора.

Профессия (Компания) Заработная плата, руб. Директор лаборатории (УНТЦ филиал ФГУП ВИАМ) 150 000 Мастер строительных и монтажных работ (ООО "Техмаш") 110 000 Мастер производственного участка (Филиал АО "Ил"-Авиастар) 110 000 Начальник производства (ООО "Сфера") 100 000 Шеф-повар (ООО "Другие рестораны") 100 000

Высокий спрос на кадры в промышленном секторе подтверждает статус области как одного из центров машиностроения и авиастроения страны. Для соискателей это означает возможность трудоустройства на предприятия с государственным участием или крупные частные заводы с фиксированными ставками.